Fußball-EM 2024: Das Eröffnungsspiel findet in München statt

Die UEFA hat entschieden: Das Finale der Fußball-EM 2024 findet in Berlin statt. München bekommt das Eröffnungsspiel.

Fußball EM 2021 - Stadion in München

München/Wien - Die UEFA hat sich in der heutigen Sitzung ihres Entscheidergremiums in Wien festgelegt: Das Finale der Fußball-EM 2024 geht nach Berlin. In München wird das Eröffnungsspiel ausgetragen.

Schon bei der WM 2006 in Deutschland war die Verteilung so. Da hatte die neu errichtete Arena in München den Zuschlag für das Auftaktspiel erhalten, im Berliner Olympiastadion fand das Endspiel statt.

Endrunde vom 14. Juni bis 14. Juli

Neben München und Berlin sind bei der deutschen Heim-Endrunde auch Hamburg, Frankfurt, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart dabei. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 statt und es treten 24 Teams gegeneinander an.