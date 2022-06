Funklöcher in der U-Bahn: SPD will schnellere Lösung

Weil das Handynetz in der U- und S-Bahn von 4G auf 5G umgestellt wird, gibt es Netzprobleme. Die SPD macht jetzt Druck.

München - Die Anfragen von genervten O2-Kunden in deren Onlineforum häufen sich seit Wochen: In der Münchner U- und S-Bahn ist es oft nicht mehr möglich, das Internet zu nutzen. Das Telekom-Unternehmen hat da auch schon reagiert und für die "nächsten Tage" Besserung in Aussicht gestellt. Das ist nun aber auch schon eine Woche her.

SPD: Umbau muss schneller gehen

Gut möglich, dass unter den frustrierten U- und S-Bahn-Nutzern auch der eine oder andere SPD-Politiker ist. Die SPD/Volt-Fraktion verlangt jetzt nämlich vom Betreiber Vodafone, dass die Netz-Umstellung schneller vonstattengeht: "Viele Menschen verlassen sich darauf, in der U-Bahn auch Netz zu haben. Wir fordern die Verantwortlichen auf, die Netzstörungen umgehend zu beheben und in Zukunft für eine sehr schnelle Entstörung zu sorgen", sagt SPD-Stadtrat Lars Mentrup.

Laut SPD dauert der Umbau noch bis Anfang Juli. Ob die sozialdemokratische Bitte um schnelleres Erledigen bis dahin bei Vodafone landet, hängt hoffentlich nicht von deren Netz-Empfang ab.