Fronleichnam 2023: So feierten die Münchner in der Altstadt

Tausende Gläubige kamen am Donnerstag in die Münchner Altstadt, um Fronleichnam zu feiern. Die AZ war vor Ort und hat mit den Katholiken gesprochen.

Gottesdienst am Marienplatz bei strahlendem Sonnenschein: Neben tausenden versammelten Christen nahm auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an der Feier teil. Er saß in der ersten Reihe vor der Bühne.

Altstadt-Lehel - Eine weiße Weihrauchwolke steigt auf, vor dem Rathaus am Marienplatz. Viele der Tausenden versammelten Katholiken knien sich gleichzeitig auf den Asphalt vor der großen Bühne.

Sie tragen Sommerkleider und Tracht, manche auch Anzug und Sonnenbrille. Dann wird das Hochgebet gesprochen, in der Ferne beginnen Kirchenglocken zu läuten. All die Menschen sind gekommen, um hier, bei schönstem Wetter, Fronleichnam zusammen zu feiern. Das katholische Fest findet immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten statt.

Fronleichnam 2023: Gläubige aller Altersstufen am Marienplatz versammelt

Unter den Gläubigen sind auch Josip Markovic und Petar Buljan von der Kroatischen Katholischen Gemeinde - ihre Eltern kommen aus Kroatien. Sie stehen mit einer großen Kroatien-Flagge in der Menge und erzählen der AZ nach der Messe, warum sie heute hier sind. "Um zu beten und zu singen", sagt Markovic. "Ich finde es schön, dass hier alle zusammenkommen, viele Nationalitäten und verschiedene Leute."

Die beiden jungen Münchner feiern heute mit Tausenden anderen Christen den Fronleichnamsgottesdienst am Marienplatz und werden anschließend bei der Prozession ein paar Lieder singen.

Fronleichnam in München: Kardinal Marx konnte nicht teilnehmen

Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg und Generalvikar Christoph Klingan hielten die Messe - Kardinal Marx konnte wegen einer Armfraktur nicht teilnehmen.

Trotz der Menschenmenge ist es an diesem sonnigen Feiertag am Marienplatz ganz ruhig, alle folgen aufmerksam den Worten der Geistlichen. Lauter wird es nur, wenn die Versammelten eines der vielen Lieder singen, die Teil der Messfeier sind.

Solidarität mit Opfern der Flutkatastrophe in der Ukraine

Während des Gottesdienstes zeigen sich die Prediger mit den Opfern der Flutkatastrophe in der Ukraine verbunden. In Zeiten, die innerkirchlich und gesellschaftlich herausfordernd seien, ginge es um Bewegung und Aufbruch, nicht um Stillstand, tönt es aus den Lautsprechern.

Kurz später brechen die Versammelten auch schon zur Prozession auf, die über die Residenzstraße zur Ludwigskirche und über die Theatinerstraße zurück zum Marienplatz führt.

Fronleichnam: 16.000 Menschen nehmen an Prozession in München teil

Auch Susanne und Georg Bauer nehmen an dem feierlichen Umzug teil. Was an dieser Feier unter freiem Himmel anders ist, als in der Kirche? "Man trifft auf alle Fälle Bekannte und auch jüngere Leute, das ist ja in der Kirche häufig nicht der Fall", sagt Georg Bauer.

Dann beginnt die Prozession, bei der die Christen die Hostie in einer Monstranz durch die Stadt tragen. Laut Polizei haben etwa 16.000 Menschen an der Fronleichnamsprozession teilgenommen.