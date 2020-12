Friedens-Demo auf dem Marienplatz in München: Konstantin Wecker kommt

Bundesweit wird am Samstag für den Frieden und gegen Aufrüstung der Bundeswehr protestiert. Auf dem Münchner Marienplatz startet die Demo um 13 Uhr.

München - Am kommenden Samstag wird bundesweit in zahlreichen Städten für den Frieden demonstriert. Auch in München. Die Protestkundgebungen richten sich gegen die Aufrüstung der Bundeswehr. In München wird um 13 Uhr auf dem Marienplatz demonstriert.

Die Demo wird vom Münchner Friedensbündnis, dem Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus und dem Aktionsbündnis gegen NATO-Sicherheitskonferenz organisiert. Als Gast wird Konstantin Wecker erwartet.