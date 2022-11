Frei.wild-Konzert in der Olympiahalle: Jüdische Studenten und Linke fordern Absage

Die Südtiroler Band soll am 6. Januar im städtischen Olympiastadion auftreten. Dagegen gibt es Protest.

Frei.wild bei einem Konzert in Berlin 2019. Gegen das in München geplante Konzert vom 6. Januar gibt es einen Offenen Brief. (Archiv)

München - Ihre rechte Vergangenheit wurde schon oft kritisch diskutiert, nun ist das erneut der Fall: Am 6. Januar soll die Südtiroler Band Frei.wild nun im Olympiastadion in München auftreten.

Frei.wild in München: Bündnis fordert Absage

Weil das Stadion der Stadt gehört, richten das Linke Bündnis gegen Antisemitismus, der Verband Jüdischer Studenten in Bayern und weitere Organisationen mit einem Offenen Brief an die Münchner Stadtspitze: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und die dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) werden darin gebeten, den Vertrag zwischen der Olympiapark München GmbH und der Band aufzukündigen.

Frei.wild in München: Eine "Zumutung"

Im Offenen Brief nennen die Organisationen viele Beispiele für die rechte Vergangenheit und problematische Aussagen einzelner Bandmitglieder. "Da die Band in der Vergangenheit wiederholt antisemitische, geschichtsrevisionistische und rassistische Aussagen getätigt hat und ihre Distanzierung von Rechtsextremismus so glaubhaft ist wie jene eines Björn Höcke, fordern wir Sie dazu auf, Frei.wild jegliche Räume und Auftrittsmöglichkeiten in der Olympiahalle (oder anderen städtischen Orten) zu streichen."

Es sei eine Zumutung, eine solche Band in einem städtischen Veranstaltungsort auftreten zu lassen, "vor dem Hintergrund der speziellen Geschichte Münchens als "Hauptstadt der Bewegung" zur Zeit des Nationalsozialismus."

Immer wieder geriet die Band Frei.wild wegen ihrer rechten Vergangenheit und problematischen Aussagen in die Kritik – zuletzt als der Sänger Philipp Burger am 22. September zu einer Gedenkveranstaltung für die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano eingeladen wurde. Nach viel öffentlicher Kritik wurde er wieder ausgeladen.