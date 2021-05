Freibäder: Kinder bis zwölf dürfen gratis baden

Eigentlich muss die Stadt sparen und wollte deshalb das Projekt nicht fortsetzen.

Freier Eintritt in Münchens Freibäder für Kinder? Das Projekt könnte nun doch weitergeführt werden. (Symbolbild)

München - Vor zwei Jahren beschloss der Stadtrat, dass Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren kostenlos ins Freibad dürfen. Schon 2020 wurde dieses Pilotprojekt ausgesetzt. Und auch in diesem Jahr wollte es die Stadt eigentlich nicht fortführen.

Der Stadtrat hängt an dem Projekt

Denn die Verwaltung geht davon aus, dass die Sommerbadsaison auch 2021 nur unter Corona-bedingten Einschränkungen möglich ist. Außerdem beklagt die Stadt aufgrund der Pandemie hohe Steuerausfälle und muss sparen. Ganz verabschieden wollte sich der Stadtrat von dem Projekt jedoch nicht. Auf Antrag der Grünen und SPD hin kommen diesen Sommer zumindest Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre kostenlos ins Freibad. Die Eintrittspreise bleiben jedoch unverändert.

Fortsetzung nach der Pandemie

2019 nahmen Kinder und Jugendliche den freien Freibad Eintritt gut an, allerdings kam es auch zu Auseinandersetzungen und Randalen. Die Stadt will deshalb das Pilotprojekt 2022 nach der Pandemie zwar fortsetzen - allerdings in anderer Form. Über den Ferienpass und den München-Pass sollen dann kostenlose Eintritte ermöglicht werden.

München-Pass, Familienpass und Ferienpass

Der München-Pass bietet Bürgern mit geringem Einkommen Vergünstigungen. Der Ferienpass ermöglicht es Kinder zwischen sechs und 17 Jahren, Freizeitangebote kostenfrei oder zu reduzierten Preisen zu nutzen.

Eigentlich wollte die Stadt den München-Pass, den Familienpass und den Ferienpass künftig digital anbieten. Doch auch hier kürzte die Stadt das Budget. Die CSU lehnte dies ab.