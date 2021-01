Frei von Behördencharme: Ein Teil des KVR ist fertig

Das Hauptportal des Kreisverwaltungsreferats ist "deutlich aufgewertet" worden. Richtig fertig wird alles 2022 - und schön, sagt die Stadt.

Das Kreisverwaltungsreferat der Stadt München in der Ruppertstraße. (Archvibild)

München - Wer in den vergangenen Monaten an der Poccistraße unterwegs war, dem ist die Baustelle am Kreisverwaltungsreferat (KVR) sicher aufgefallen. Das Gebäude wird seit 2017 saniert und um ein Stockwerk aufgestockt. Nun ist ein wichtiger Bauabschnitt fertiggestellt.

Thomas Böhle: "Wir haben den Eingang deutlich aufgewertet"

Das neue Eingangsportal an der Ruppertstraße 19 A kann am Mittwoch öffnen. Der Eingang direkt an der U-Bahn wird für viele Münchner der meistgenutzte Zugangspunkt für Behördengänge im Gebäude gewesen sein. Ein Jahr lang wurde hier gewerkelt.

Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD): "Wir haben den Eingang deutlich aufgewertet, vergrößert und besser barrierefrei zugänglich gemacht."

2022 soll das neue Bürgerbüro digital auftrumpfen

Drinnen wird derweil weitergearbeitet. Im Erdgeschoss soll das neue Bürgerbüro untergebracht werden. Bis dahin gibt es eine Zwischenlösung im ersten Stock. Etwas dauert es noch, erst im Jahr 2022 soll das neue Bürgerbüro mit einem mehrsprachigen digitalen Besucherleitsystem, Bildschirmen mit Echtzeit-Informationen und einem neuen Service-Schalter auftrumpfen können.

Böhle verspricht: Der Behördencharme soll nach dem Umbau der Vergangenheit angehören. Ob der Münchner deswegen gleich lieber aufs Amt geht? Bleibt fraglich.