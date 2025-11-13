Das war knapp: Zufällig sehen die Beamten, wie die Frau ins Gleisbett steigt – und springen hinterher.

Ein Bild der Überwachungskamera zeigt die Situation. Rechts die Frau, die übers Gleis läuft, hinter ihr die Polizisten. Im Hintergrund der einfahrende Zug.

Beamte der Landespolizeiinspektion am Hauptbahnhof (PI 16) sind am Dienstag zu Lebensrettern geworden. Gegen 19.20 Uhr waren die drei Polizisten in der Bahnhofshalle gerade mit einer Personenkontrolle beschäftigt, als sie im Bereich von Gleis 11 eine Frau bemerkten, die vom Bahnsteig unvermittelt ins Gleisbett stieg und Richtung Nachbargleis 12 lief.

Polizisten retten junger Frau im Gleis das Leben

Zwei der Beamten gingen der Frau sofort hinterher und zogen sie die kurz vor einem einfahrenden Railjet-Schnellzug aus dem Gefahrenbereich und brachten sie auf den Bahnsteig.

Die 27-jährige Münchnerin blieb bei dem Vorfall unverletzt und wurde zu einer nahe gelegenen Polizeidienststelle gebracht. Weil sie psychisch auffällig wirkte, wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht.

Die Polizei prüft nun, ob sich die 27-Jährige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr strafbar gemacht hat.