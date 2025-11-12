Tragischer Unfall im Münchner Hauptbahnhof: Mann mit Behinderung fällt ins Gleis

Ein 42-Jähriger stürzt ohne Fremdeinwirkung im Münchner Hauptbahnhof ins Gleis. Die Rettung kommt in letzter Sekunde, Reisende greifen ein und holen Hilfe.

Es war eine Schrecksekunde am Dienstagvormittag, als ein seh- und hörbehinderter Mann am Gleis 28 im Münchner Hauptbahnhof vom Bahnsteig auf die Schienen stürzte. Der 42-Jährige wollte nach Angaben der Bundespolizei offenbar einem Hindernis am Bahnsteig ausweichen. Dabei verlor er ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht und stürzte.

Der Unfall ereignete sich am Ende des Gleises 28. Vermutlich aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung kam der Mann zu nah an die Bahnsteigkante.

Mann stürzt auf Gleise: Passanten greifen beherzt ein

Er trat ins Leere und stürzte auf die Schienen. Zwei Passanten vor Ort setzten die Rettungskette in Gang, so ein Sprecher der Bundespolizei. Einer der beiden Zeugen, selbst ein Rettungssanitäter, barg zusammen mit Sanitätern und Bundespolizisten den 42-Jährigen aus dem gesperrten Gleis und übernahmen noch im Gleis die Erstversorgung. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt, der Afghane wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.