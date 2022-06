Frau auf Gleise geschubst: Versuchter Mord am Hauptbahnhof!

Am Hauptbahnhof hat ein Mann eine 63-Jährige auf die Gleise vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen! Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Der S-Bahn-Halt am Münchner Hauptbahnhof: Hier hat sich der Vorfall ereignet. (Archivbild)

Ludwigsvorstadt - Schlimmer Vorfall am Münchner Hauptbahnhof: Am Donnerstagabend hat ein 26-jähriger Mann eine 63-Jährige an der dortigen S-Bahnhaltestelle auf die Gleise geschubst!

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 21.25 Uhr. Der Somalier, laut Polizei ohne festen Wohnsitz in Deutschland, stieß der Frau mit beiden Händen gegen den Rücken, wodurch sie auf die Gleise fiel und leicht verletzt wurde.

Hauptbahnhof: S-Bahn kommt 15 Meter vor Frau zum Stehen

Zeugen vor Ort konnten den Zugführer der einfahrenden S-Bahn durch Gesten auf die gefährliche Situation aufmerksam machen, woraufhin dieser einer Notbremsung einleitete, die S-Bahn kam rund 15 Meter vor der Frau zum Stehen. Diese hatte sich zwischenzeitlich in den Schutzbereich unterhalb der Bahnsteigkante gerettet. Danach zogen sie Zeugen wieder auf den Bahnsteig und leisteten Erste Hilfe. Nach dem Schock-Vorfall konnte die 63-Jährige nach Hause gehen.

Der 26-Jährige versuchte vom Bahnsteig zu flüchten, weitere Zeugen nahmen jedoch die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Beamte konnten ihn kurz danach noch im Zwischengeschoss des Bahnhofs stellen, der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Somalier zuvor noch einen Hund am Bahnsteig getreten hatte.

Frau auf Gleise geschubst: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. "Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Frage, ob ein Haft- oder Unterbringungsbefehl erlassen wird, vorgeführt", teilt die Polizei mit.

Wer noch weitere Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Münchner Polizei (Tel. 089/29100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis der Redaktion: Um einer diskriminierenden Verallgemeinerung von ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten vorzubeugen, nennt die Abendzeitung die Nationalität von (mutmaßlichen) Straftätern gemäß Pressekodex nur, wenn sie zum Verständnis des Sachverhalts maßgeblich ist. In diesem Fall haben wir uns dafür entschieden, da es sich um eine Person handelt, die laut Polizeiangaben keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Da bei dieser Thematik in der Regel leider nicht mit einer sachlichen und konstruktiven Diskussion zu rechnen ist, haben wir die Kommentarfunktion unter diesem Artikel gesperrt.