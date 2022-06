Mann belästigt zwei Siebenjährige in Zamdorf: Polizei nimmt 64-Jährigen fest

Ein 64-Jähriger hat ein sieben Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht. Die Polizei nahm den Mann fest, ließ ihn später aber wieder frei. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Zamdorf - Ein 64-Jähriger soll sich am Dienstag an spielende Mädchen in einer Parkanlage in Zamdorf herangemacht haben. Der Münchner verwickelte die beiden Schülerinnen zunächst in ein Gespräch. Dann wurde er plötzlich zudringlich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zamdorf: Mutter stellt 64-Jährigen nach Missbrauch zur Rede

Der Mann begrapschte eine der beiden Siebenjährigen. Als die Mutter eines der Mädchen dazukam, erzählten die Kinder von dem Übergriff. Die Frau stellte den Mann zur Rede. Als sie die Polizei verständigte, war der Verdächtige bereits verschwunden.

Ermittlungen gegen Mann eingeleitet

Zeugen kannten den 64-Jährigen offenbar vom Sehen. Sie konnten der Polizei zudem den Mann beschreiben. Beamte klingelten wenig später an der Tür des Verdächtigen. Mit einem Beschluss in der Tasche durchsuchten sie die Wohnung. Dabei wurden Computer, Handy und andere Speichermedien sichergestellt. "Sie werden derzeit ausgewertet", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der Verdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Er ist bereits polizeibekannt, allerdings nicht wegen Sexualdelikten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet. Der 64-Jährige befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß

Erst kürzlich wurde ein weiterer Fall von Kindesmissbrauch offiziell. Einem Thalkirchner (75) werden jahrzehntelange Übergriffe auf minderjährige Buben vorgeworfen.

