Föhn bringt Traumwetter nach München

Tagsüber bleiben die Temperaturen in Bayern im zweistelligen Bereich. Der Föhn sorgt im Süden des Freistaats für einen milden Herbsttag. Doch in der Nacht kühlt es merklich ab und der Donnerstag startet nass.

Der Herbst bringt für die Menschen in Bayern die nächsten Tage milde Temperaturen. Am Mittwoch ist Föhn angesagt. In München schaut es dann fast so aus, als würden die Hochhäuser direkt am Alpenrand stehen.

Die Winterjacke kann die nächsten Tage getrost im Kleiderschrank hängen bleiben – mit Ausnahme für alle, die nachts unterwegs sind. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet tagsüber mit milden Temperaturen im Freistaat. In der Nacht kühlt es dafür deutlich ab.

Der Mittwoch beginnt bewölkt, aber vor allem im Süden auch mit viel Sonne. Mit größeren Regenschauern rechnet der DWD nicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad im Fichtelgebirge und 18 Grad bei Föhnwetter an den Alpen. In der Nacht zieht sich der Himmel dann zu und es regnet. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad.

Milde 15 Grad in München

In München starten die Temperaturen bei kühlen 4 Grad und klettern im Laufe des Tages laut DWD auf bis zu 15 Grad. Und: Die Sonne lässt sich immer wieder blicken.

Tagsüber mild, nachts kühl

In der Nacht zum Donnerstag kommt es zu Regenfällen, die sich bis in die erste Tageshälfte hinein halten können. In der zweiten Tageshälfte bleibt es dann überall trocken und die Sonne kommt raus. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad bleibt es mild. Die Nacht wird dann deutlich kälter mit Temperaturen zwischen 6 und 1 Grad. In Mittel- und Unterfranken sind stellenweise auch Minusgrade drin.

Am Freitag startet der Tag meist sonnig, abgesehen von einigen Nebel- und Hochnebelfeldern. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her dichtere Wolkenfelder ins Land. Die Höchsttemperaturen bleiben mild zwischen 11 und 18 Grad am sonnigen Alpenrand.