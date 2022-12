Flughafen München: Wieder Beeinträchtigungen wegen Wetter

Der Eisregen hat am Mittwoch am Münchner Flughafen für Probleme gesorgt. Auch am Donnerstag müssen Passagiere mit Beeinträchtigungen rechnen.

15. Dezember 2022 - 11:31 Uhr | AZ

Am Flughafen München können derzeit weder Flugzeuge starten noch landen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

München - Passagiere am Münchner Flughafen müssen derzeit viel Geduld mitbringen: Auch am Donnerstag kommt es wetterbedingt zu Beeinträchtigungen. Das teilt der Airport bei Twitter mit. "Aufgrund des winterlichen Wetters kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Bitte prüfe deinen Flugstatus oder informiere dich bei deiner Airline über den Status deines Fluges", heißt es dort. Bei der An- und Abreise solle man zudem mehr Zeit einplanen. Eisregen: Flugausfälle am Mittwoch Am gestrigen Mittwochnachmittag konnten wegen der Glättegefahr durch gefrierenden Regen für einige Stunden keine Flugzeuge starten und landen. 133 Flüge seien abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur. Die gesamte Crew des Airports war mit 150 Räumfahrzeugen im Einsatz, um die beiden Start- und Landebahnen schnellstmöglich wieder freigeben zu können. Das Wetter muss mitspielen Allerdings sei man dabei auf die Hilfe der Natur angewiesen. "Wenn kein gefrierender Regen mehr fällt, ist so eine Start- und Landebahn innerhalb von 20 bis 25 Minuten wieder benutzbar", sagte der Sprecher. Dies war offenbar am Mittwochabend der Fall: Die Sperrung der beiden Start- und Landebahnen am Münchner Flughafen ist nach Angaben eines Sprechers aufgehoben worden. Starts und Landungen seien wieder möglich. Die nördliche der beiden Landebahnen war bereits etwas früher wieder nutzbar, so dass zumindest Landungen stattfinden konnten. Allerdings müssten die Flugzeuge vor dem Start enteist werden, was zu Verzögerungen im Flugbetrieb führen könne, sagte der Sprecher am Mittwochabend.