Flüchtlingshilfe im Ukraine-Krieg: Münchner Feuerwehr weiter einsatzbereit

Tausende Geflüchtete aus der Ukraine kommen dieser Tage in Bayern an, vor allem in den Großstädten. Die Münchner Feuerwehr hilft bei Unterbringung und Versorgung - und ist dabei auf Hilfe aus dem Umland angewiesen.

24. März 2022 - 12:31 Uhr | AZ/dpa

"In München hat die zusätzliche Arbeit in der Katastrophenhilfe keine negativen Auswirkungen auf das Einsatzgeschehen", sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr, (Symbolbild) © imago images/Fotostand