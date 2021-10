Fliegerbombe in München entdeckt: Entschärfung noch heute Abend

In der Rosenheimer Straße wurde am Montagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt. Das Gebiet wird geräumt, die Entschärfung soll noch am Abend erfolgen.

11. Oktober 2021 - 16:37 Uhr | AZ

Polizei und Feuerwehr wollen den Bereich um den Bombenfundort bis etwa 19 Uhr geräumt haben. (Symbolbild) © imago images/Fotostand

München - Unweit des Ostfriedhofs wurde am Montagnachmittag auf einer Baustelle eine Fliegerbombe entdeckt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Google Maps). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert Wie die Feuerwehr berichtet, sollen Anwohner das Gebiet bis 19 Uhr verlassen. Ein Bereich mit einem Umkreis von 300 Metern um den Bombenfund soll geräumt werden. Danach soll die Bombe in Augenschein genommen und, wenn möglich, entschärft werden. Die Münchner Feuerwehr fährt mit Lautsprecherwagen durch die Straßen, um zu warnen. Zusätzlich gehen Einsatzkräfte von Tür zu Tür. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Erst vor einer Woche wurde auf einer Baustelle in der Heidemannstraße eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Sie wurde wenig später vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt. +++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++