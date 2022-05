FlaschenKollektiv in München: Pfand für soziale Einrichtungen spenden

Am Wochenende wird in der Maxvorstadt und in Schwabing Pfand für den guten Zweck gesammelt. Das FlaschenKollektiv holt Flaschen, Dosen und Kästen zu Hause ab, der Erlös geht an einen sozialen Verein.

18. Mai 2022 - 16:49 Uhr | csc

Das "FlaschenKollektiv" sammelt Pfand und spendet das Geld an soziale Einrichtungen. © FlaschenKollektiv

München - Unmengen an Pfand, die in der Wohnung rumstehen, weil man es einfach nicht schafft, sie zurück in den Supermarkt zu bringen, ein häufiges Problem – und das in kleinen Stadtwohnungen. München: Pfand-Aktion geht in die dritte Runde Dieses Problem kennen auch Anna Erb und Clarissa Hamann aus München. Und kamen auf eine Idee: Warum nicht die Pfandflaschen von Leuten zu Hause einsammeln und damit Gutes tun, indem das Geld gespendet wird? Schon war das "FlaschenKollektiv" geboren. Die erste Aktion fand Anfang März 2022 statt, am kommenden Samstag (21. Mai) geht es bereits in die dritte Runde: Zum ersten Mal wird nicht nur in der Maxvorstadt, sondern auch in Schwabing-West gesammelt. Spenden gehen an den Verein Horizont e.V. Bislang haben sich vier freiwillige Helfer gemeldet, die ab 9 Uhr Flaschen, Dosen, Kästen und alles, was Pfand bringt, einsammeln. Zehn Haushalte wollen bislang ihre Flaschen spenden. Das Geld geht wie schon die letzten Male an den Verein Horizont e.V., der obdachlosen Kindern und Müttern ein Zuhause gibt. 200 Euro beim ersten Mal zusammengekommen Bei der ersten Aktion wurden 645 Flaschen, 14 Dosen und 30 Kästen gespendet. 181,54 Euro kamen zusammen, die Anna Erb und Clarissa Hamann aufrundeten und schließlich 200 Euro an Horizont e.V. sendeten. Einmal im Monat, alle vier bis sechs Wochen, soll die Aktion künftig stattfinden. Erb zur AZ: "Wir sind beide voll berufstätig und machen das Projekt ehrenamtlich nebenher, daher können wir das nur am Wochenende bewältigen." Wenn Sie auch helfen oder Pfand spenden wollen, können Sie sich für die Aktion am Samstag, 21. Mai, anmelden.