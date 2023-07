Filmvergnügen unter freiem Himmel: Neues Open-Air-Kino am Königsplatz

Kinovergnügen am Königsplatz in München. Im August kann bei sommerlich warmen Temperaturen eine Vielzahl an verschiedenen Filmen unter freiem Himmel genießen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zwischen 16 und 19 Uhr kommt man im Foodtruck-Biergarten auf seine Kosten.

13. Juli 2023 - 20:03 Uhr | AZ

Der Königsplatz wird zum Open-Air-Kino. © Sigi Müller

München - Der Königsplatz verwandelt sich zum Open-Air-Kino! Vom 9. bis 16. August kann man hier eine große Auswahl verschiedener Kino-Hits unter freiem Himmel erleben. Für die kulinarische Versorgung sorgt zwischen 16 und 19 Uhr ein Foodtruck-Biergarten. Dazu gibt's Live-Musik und ein Open-Mic, an dem man sein Können unter Beweis stellen kann. Vielfältiges Kinoprogramm am Münchner Königsplatz Ab 20 Uhr startet dann der Einlass für den jeweiligen Hauptfilm des Abends. Los geht es um 21:30 Uhr unter dem Münchner Nachthimmel. Egal ob Franz Eberhofer (Rehragout Rendezvous), Indiana Jones (und das Rad des Schicksals) oder "Fast & Furious 10", hier ist für jeden etwas dabei! Nachmittags ab 16 Uhr gibt es im "Family Mini Kino" auch ein Angebot für Familien mit Kindern. Zu sehen gibt es die beliebten Verfilmungen der Otfried Preußler Bücher und Klassiker wie "Bibi Blocksberg", "Pumuckl", "die unendliche Geschichte" oder "das fliegende Klassenzimmer". Ab 18:30 Uhr laufen Komödien wie "Werner – Gekotzt wird später" und "Willkommen bei den Sch'tis". Wo gibt's Tickets für das Open-Air-Kino am Königsplatz? Tickets für die jeweiligen Vorstellungen gibt es bereits jetzt online unter oder . Es wird auch eine Abendkasse geben, hier wird aber empfohlen, sich vorab online darüber zu informieren, ob noch Tickets verfügbar sind. Für "Early Birds" kostet ein Ticket 9 Euro, ansonsten bezahlt man den regulären Preis von 10 Euro. Tickets für das Familienkino gibt es für 8 Euro. Es herrscht freie Platzwahl. Tiere sind bei dem Open-Air-Kino übrigens genauso wenig erlaubt wie eigens mitgebrachten Speisen, Getränke und Campingstühle. Kissen, Decken und ISO-Matten dürfen aber mit in die Vorstellung. Das Open-Air-Kino am Königsplatz findet auch bei Regen statt Getreu dem Motto "es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung", führt der Veranstalter sein Programm auch bei Regen durch. Wer also möglichst trocken aus der Vorstellung kommen möchte, sollte sich mit entsprechender Regenkleidung wappnen.