Filmdreh: Der Prinz aus Zamunda zu Gast im Hofbräuhaus

Münchens berühmtes Wirtshaus ist Schauplatz für den Trailer-Dreh der neuen Kult-Komödie.

08. März 2021 - 05:46 Uhr | Annette Baronikians

Eine ungewöhnliche Beflaggung. © bar

München - Die weiß-blauen Fahnen am Hofbräuhaus mussten weichen. Stattdessen wurde eine Riesenflagge in Grün-Schwarz gehisst - die Flagge des Königreichs Zamunda mitsamt Porträt von Prinz Akeem. Königliche Gesandte waren angereist Seine Hoheit war nicht persönlich angereist, doch königliche Gesandte, die von Hofbräuhaus-Musikanten und Zamunda-Fans freudig begrüßt wurden. Dieses durchaus irritierende Spektakel fand in aller Früh am Platzl statt. Traum? Wirklichkeit? Beides trifft zu! Das Hofbräuhaus war Schauplatz eines ganz besonderen Drehs. Als einziges Gebäude in Deutschland wurde das legendäre Wirtshaus für einen Filmtrailer ausgewählt - für die mit Spannung erwartete Komödie "Der Prinz aus Zamunda 2". "Reporter" berichten vor dem Hofbräuhaus. © bar

Fortsetzung nach 33 Jahren

Es war 1988, als Schauspieler Eddie Murphy erstmals in seine Parade-Rolle des Prinzen Akeem aus dem Fantasie-Reich Zamunda geschlüpft war. 33 Jahre später gibt es nun die Fortsetzung des Kult-Films auf Amazon Prime Video. Der Streaming-Anbieter hatte für seinen Prinz-von-Zamunda-2-Werbetrailer schon die National Gallery in London oder das Casino in Sanremo beflaggt. Jetzt also jubelten Statisten mit Zamunda-Fähnchen vor dem Hofbräuhaus. Fiktive Reporter schwirrten umher und machten (Fake-)Berichten. Fraglos ein herrlicher Spaß und beste Werbung für das Hofbräuhaus, das ja ohnehin das berühmteste Wirtshaus der Welt ist.