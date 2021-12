Filiale am Marienplatz: Deutsche Bank wird ausgeräumt

Die Deutsche Bank hat mehrere ihrer Filialen in München geschlossen. So auch am Marienplatz. Wer nun in die Räumlichkeiten ziehen wird, ist noch unklar.

28. Dezember 2021 - 07:12 Uhr | Nina Job

München - Das war's mit der Deutschen Bank am Marienplatz. Nach rund 50 Jahren hat Deutschlands größtes Kreditinstitut seine Filiale in prominentester Lage aufgegeben. Geld, Geldautomaten, das gesamte Mobiliar – alles weg. Und die Mitarbeiter sind es auch. Sogar das Logo ist schon abgeschraubt. © Djordje Matkovic Im Frühjahr 2020 hatte die Bank mitgeteilt, sich von jeder fünften Geschäftsstelle zu trennen. Es traf 100 Filialen, vor allem in den Großstädten. Rund 1.190 Arbeitsplätze, hieß es damals, werden eingespart. Deutsche Bank: Nur noch eine Filiale im Münchner Zentrum In München hat es heuer auch noch andere Filialen getroffen: In ähnlicher Bestlage, an der Maximilianstraße 26, ist es ebenfalls schon zappenduster. Und auch die Filiale in der Arabellastraße macht dicht. Damit bleiben nur noch neun Filialen der Deutschen Bank im gesamten Stadtgebiet. Im Zentrum ist sie nur noch am Promenadeplatz vertreten. Wer in das Gebäude am Marienplatz zieht, wo mehr als 500 Quadratmeter Gewerbefläche frei werden, steht noch nicht fest. Das Haus gehört einer privaten Eigentümergemeinschaft.