Fest unter Corona-Bedingungen: Stadt München plant mit Maidult

Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, soll die Maidult in diesem Jahr stattfinden. Das hat die Stadt München am Dienstag mitgeteilt.

München - Aufatmen bei Händlern und Besuchern der Auer Dult in München – zumindest vorerst: Am Dienstag hat der Ausschuss des Stadtrats in einer Sitzung die Grundlage für die Maidult 2021 geschaffen. Sie soll allerdings - wie schon die Kirchweihdult im Oktober letzten Jahres - kleiner ausfallen als sonst.

Auch der Kettenflieger soll bei der Maidult 2021 wieder aufbauen. © Daniel von Loeper

Maidult 2021: Hygienevorschriften und begrenzte Personenanzahl

Die Maidult soll von 24. April bis 2. Mai auf dem Mariahilfplatz stattfinden. Um die 140 Standl und Geschäfte sollen dann aufbauen dürfen, das sind etwa halb so viele wie sonst üblich. Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände befinden dürfen, wird auf 1.000 begrenzt. Zudem gelten natürlich die üblichen Hygienevorschriften, insbesondere die Abstandsregelung und Maskenpflicht. Neben Geschirrständen, Antiquitäten, Imbissbuden und Wurstbratereien sollen laut Stadt auch wieder einige Volksfestattraktionen dabei sein.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zur geplanten Dult: "Die Entscheidung, die Maidult zu veranstalten, steht wegen der nach wie vor nicht bewältigten Pandemie unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen die Öffnung des Markts zulässt. Ich wünsche es uns allen, dass diese allseits beliebte Münchner Traditionsveranstaltung in der bereits bewährten Corona-bedingten Variante durchgeführt werden kann."