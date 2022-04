Feiern mit dem Nachwuchs: Tierisch schöne Ostern in Hellabrunn

Wer über Ostern den Tierpark Hellabrunn besucht, sollte unbedingt ein Auge auf den Faultier-Nachwuchs werfen oder die kleinen Pampashasen begutachten.

Faultier-Babys machen es einem überhaupt nicht leicht, sie zu finden - die Kleinen kuscheln sich in den ersten Lebenswochen ganz fest an den Bauch der Mutter und schlafen.

Sascha Tütsch/Tierpark Hellabrunn 12 Faultier-Babys machen es einem überhaupt nicht leicht, sie zu finden - die Kleinen kuscheln sich in den ersten Lebenswochen ganz fest an den Bauch der Mutter und schlafen.

Die Fischkatze lebt vorwiegend in Feuchtgebieten Südasiens.

Marc Müller/Tierpark Hellabrunn 12 Die Fischkatze lebt vorwiegend in Feuchtgebieten Südasiens.

Seit 2016 wird die Fischkatze in der Roten Liste gefährdeter Arten geführt.

Marc Müller/Tierpark Hellabrunn 12 Seit 2016 wird die Fischkatze in der Roten Liste gefährdeter Arten geführt.

Keine Sorge, es kriegt jeder was ab.

Marc Müller/Tierpark Hellabrunn 12 Keine Sorge, es kriegt jeder was ab.

Kattas sind ausschließlich am Tag aktiv - den Morgen beginnen sie am liebsten mit einem ausgiebigen Sonnenbad.

Marc Müller/Tierpark Hellabrunn 12 Kattas sind ausschließlich am Tag aktiv - den Morgen beginnen sie am liebsten mit einem ausgiebigen Sonnenbad.

Immer schön in die Kamera schauen.

Marc Müller/Tierpark Hellabrunn 12 Immer schön in die Kamera schauen.

Familie Känguru steckt auch schon in den Oster-Vorbereitungen.

Marc Müller/Tierpark Hellabrunn 12 Familie Känguru steckt auch schon in den Oster-Vorbereitungen.

München - Rechtzeitig zu Ostern ist offenbar auch auf den Frühling Verlass: Das ist die Gelegenheit, den Nachwuchs in Hellabrunn zu begutachten, denn wie der Tierpark mitteilt, waren viele Tiere "in der vergangenen Winterperiode sehr produktiv".

Nachwuchs gibt es auch bei den Pampashasen

Da sind die Känguru-Babys oder die zwei Kälber der Großen Kudus, das Jungtier bei den Chinesischen Muntjaks oder die kleinen Pampashasen – sie sind erst seit kurzem auf der Südamerika-Anlage zu Hause.

Zudem gibt es mit den neugeborenen Bulgarenziegen und Girgentanaziegen auch Nachwuchs zum Anfassen. "Vorausgesetzt, dass sie es zulassen", so die Verantwortlichen des Tierparks.

Faultier-Nachwuchs ist schwer zu finden

"Mit einem lateinamerikanischen Highlight können erneut die Faultier-Eltern Maya und Heinz aufwarten. Sie haben auch in diesem Jahr ein Jungtier bekommen, das – wie immer nicht ganz einfach zu erkennen – bei uns im Hellabrunner Nashornhaus oben unter der Decke hängt", erzählt Tierparkdirektor Rasem Baban.

Er ist froh, dass die Besucher an den Ostertagen wieder ohne nennenswerte Einschränkungen Hellabrunn erkunden können. Der Tierpark empfiehlt seinen Gästen jedoch ausdrücklich das Tragen von Mund- und Nasenschutz in sensiblen Bereichen wie Sanitäranlagen, Tierhäusern und Zoo-Shops. Verpflichtend bleibt die Maskenpflicht nach wie vor in den beiden Service-Centern.