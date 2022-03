Tierpark Hellabrunn: Ukraine-Flüchtlinge erhalten Gratis-Eintritt

Geflüchtete aus der Ukraine dürfen in den kommenden Wochen kostenlos in den Tierpark Hellabrunn. Den Flüchtlingen soll so etwas "Ablenkung und Zerstreuung" geboten werden.

24. März 2022 - 14:35 Uhr | AZ

Ukrainische Geflüchtete erhalten ab sofort kostenlosen Eintritt in den Tierpark Hellabrunn. (Archivbild) © Tierpark Hellabrunn

München - Auch der Tierpark Hellabrunn zeigt sich solidarisch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Für die kommenden Wochen erhalten die Geflüchteten kostenlosen Zutritt – das teilte die Tierpark-Verwaltung am Donnerstag mit. In München müsse für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zeichen des Willkommens und der Mitmenschlichkeit gesetzt werden, erklärt Bürgermeisterin Verena Dietl, die gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks ist. "Daher freue ich mich sehr, dass der Münchner Tierpark Hellabrunn den betroffenen Geflüchteten etwas Ablenkung und ein paar Stunden Zerstreuung in unserem wunderschönen Zoo zukommen lässt", sagt Dietl weiter. Für Tierparkdirektor Rasem Baban sei es "eine Herzensangelegenheit, unsere Türen für die zahlreichen Betroffenen zu öffnen". Lesen Sie auch Au Backe, Nanook! Eisbär-Zahn-OP in Hellabrunn X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Tierpark Hellabrunn: Voraussetzungen für den kostenlosen Eintritt Voraussetzung für den kostenlosen Eintritt: Ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger müssen einen gültigen ukrainischen Reisepass, Ausweis oder Kinderpass vorweisen. Alternativ werden auch durch öffentliche Stellen ausgestellte "Ankunfts-/Registrierungsnachweise“ als Berechtigungsnachweis akzeptiert.