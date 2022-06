Viele iPhone-Nutzer melden Probleme, wenn sie ihr 9-Euro-Ticket in der MVG-App kaufen wollen. Ein Update könnte helfen – mit etwas Glück.

In der App der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wird bereits auf das 9-Euro-Ticket hingewiesen.

München - Vermehrt erreichen die AZ-Redaktion Nachrichten von verärgerten MVG-Kunden, die mit ihrem iPhone kein 9-Euro-Ticket in der App kaufen können.

Was dahinter steckt und was vielleicht helfen kann:

Fehler 151: Kein 9-Euro-Ticket in der MVG-App

Wie ein MVG-Sprecher auf Anfrage erklärt, sei "eine für den Verkauf von Handytickets notwendige Komponente eines externen Dienstleisters" für die Probleme verantwortlich. Die komme nicht mit der "stark erhöhten Last" klar, da zum Start der Aktion viele MVG-Kunden versucht haben, über die App ihr Ticket zu kaufen. Warum das so ist, weiß die MVG noch nicht: "Die Ursachenanalyse dauert an".

Fehler 151: Kein 9-Euro-Ticket in der MVG-App © Screenshot: kra

Mittlerweile macht die MVG ihre App-Nutzer in der App auf die Probleme aufmerksam: Es komme vermehrt zu "Fehler 151" beim Versuch, ein 9-Euro-Ticket zu kaufen. Die MVG hat jetzt Updates sowohl für die MVG Fahrinfo-App als auch für die MVG Tickets-App veröffentlicht. Wann man allerdings das Update auf sein iPhone laden kann, hängt von Apple ab. Zusätzlich zum Update hat die MVG die App weiter angepasst, was "diesen Fehlerfall stark reduzieren sollte."

Drei Möglichkeiten zum Ticket

MVG-Kunden mit dem Problem haben drei Möglichkeiten, doch noch an das Ticket zu kommen: Sie können im Appstore prüfen, ob ein Update vorhanden ist und das durchführen, die App neu installieren oder zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal probieren. Und wenn das alles nichts hilft, empfiehlt die MVG den Kauf am Automaten.