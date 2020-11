FDP-Fraktion fordert: Schanigärten für Parkplätze räumen

Solange die Restaurants nicht öffnen dürfen, möchte die Stadtratsfraktion der FDP-Bayernpartei die Schanigärten in München abbauen. "Gerade über die Weihnachtsfeiertage werden die Parkplätze in den Stadtvierteln noch dringender gebraucht als sonst."

München - Die Schanigärten könnten im Rathaus für neuen Ärger sorgen, denn die Stadtratsfraktion der FDP-Bayernpartei fordert nun, die Gastro-Flächen zu räumen und die dafür beanspruchten Parkplätze wieder freizugeben. Die Maßnahme solle so lange gelten, bis die Lokale wieder öffnen dürfen. Der Antrag soll bereits am 15. Dezember im Kreisverwaltungsausschuss behandelt werden.

Gastro wegen Corona geschlossen

Sämtliche Gastronomiebetriebe haben wegen der Corona-Krise und des verhängten Teil-Lockdowns seit Anfang November geschlossen – die Betreiber dürfen ausschließlichen Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Am Mittwoch haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Maßnahmen weiter zu verlängern, die Restaurants bleiben also auch noch im Dezember geschlossen.

Parkplätze statt Schanigärten in München?

Trotz der Schließungen würden die Absperrungen und oft auch das Mobiliar der Schanigärten weiterhin auf der Straße stehen, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. "Gerade über die Weihnachtsfeiertage werden die Parkplätze in den Stadtvierteln noch dringender gebraucht als sonst. Für die Gastronomen bedeutet das Wegräumen wenige Minuten Arbeit, für die Anwohner etliche Wochen dringend benötigter Parkplätze." Die Fraktion betont jedoch auch, dass die Schanigärten wieder "in kürzester Zeit" errichtet werden können, sobald es die Corona-Lage wieder zulasse.