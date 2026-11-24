Fast 40 Millionen Euro jährlich will das Rathaus für Baumpflanzungen ausgeben. Das soll einen Bürgerentscheid verhindern. Doch München steckt in einer Haushaltskrise. Die CSU macht deshalb einen neuen Vorschlag.

Vier junge Pappeln, zwei Ulmen und einen japanischen Schnurbaum hat die Stadt in der Sendlinger Straße gepflanzt. Eine solche Pflanzung kann um die 90.000 Euro kosten. In den nächsten Jahren will die Stadt noch mehr Bäume pflanzen.

Bis 2040 soll München 12.000 Bäume pflanzen. 30 Prozent aller Straßen sollen dann von einer Baumkrone bedeckt sein. Für dieses Ziel haben rund 64.000 Münchner unterschrieben – genug, um einen Bürgerentscheid anzustoßen.

Den will das Rathaus verhindern. Weil eine solche Abstimmung Millionen kostet. Weil wohl nicht sonderlich viele Münchner gegen mehr Grün stimmen würden. Also schloss die Mango-Regierung mit den Initiatoren des sogenannten Baumentscheids einen Kompromiss. Am Mittwoch wird der Stadtrat darüber entscheiden. Die CSU macht nun einen neuen, günstigeren Vorschlag.

Die Einigung sieht eigentlich vor, dass die Stadt künftig 38,5 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich für das Pflanzen von Bäumen und deren Pflege ausgibt. 15 Stellen sollen die Pflanzungen planen, 15 weitere sollen sich um den Grünflächenerhalt kümmern.

Viel zu hohe Ausgaben in Zeiten einer "historischen Haushaltskrise", findet die CSU. Ihr Gegenvorschlag: Zehn Millionen Euro jährlich für rund 330 neue Bäume.

CSU: "Diese Stadtregierung sieht die Realität vor lauter Bäumen nicht"

"Die Stadtregierung spart bei Schulen, Gewerbehöfen und Sozialeinrichtungen – und gleichzeitig beschäftigt sich die halbe Stadt nur noch mit der Pflanzung von Bäumen", schimpft CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. Und: "Jetzt sollen dafür sogar 30 weitere Stellen besetzt werden, während eigentlich Einstellungsstopp herrscht. Da muss man leider sagen: Diese Stadtregierung sieht die Realität vor lauter Bäumen nicht mehr."

Angesichts der Haushaltslage soll München keine 40 Millionen Euro im Jahr für neue Bäume ausgeben, fordert CSU-Chef Manuel Pretzl. © Daniel Loeper

Angesichts der Haushaltslage müsse die Stadt "verantwortungsvoll" mit dem Geld umgehen, findet Pretzl. Dass sich viele Münchner mehr Bäume wünschen, erkenne er an. Doch: "Die Menschen wurden nicht gefragt, ob die Bäume bis zu 100.000 Euro pro Stück kosten sollen." Von dem Geld, das nun für die Baumpflanzungen eingeplant ist, könnte man – so zählt es Pretzl auf – auch den Gewerbehof Freiham bauen oder eine Schule sanieren.

Nicht nur die Grünen halten an der Vereinbarung fest

Dass sich die Mango-Koalition dem Vorschlag der CSU doch noch anschließt, ist nicht abzusehen. Die SPD will sich auf eine AZ-Nachfrage hin nicht mehr äußern und teilt bloß noch mit, dass sie die gefundene Lösung mittrage. Susanne Weiß von den Grünen sagt, dass der Kompromiss beides ernst nehme: die Lage des Haushalts und gleichzeitig den Wunsch vieler Münchner nach "mehr Grün, Schatten, Hitzeschutz und einer klimaresilienteren Stadt".

Und sie sagt auch: "Wenn wir beim Hitzeschutz nichts tun, kommt uns das später teuer zu stehen. Deswegen stehen wir Grüne zu der Vereinbarung und daran wollen wir festhalten."

Der Stadtrat entscheidet am Mittwochvormittag. Danach wollen die Initiatoren des Baumentscheids mit der Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) die Rücknahme des Bürgerbegehrens unterzeichnen.