Fassaden-Spezialität: Historische Bilder von Münchner Häusern

Was macht unsere Stadt aus? Die vielen Putzverzierungen, heißt es in einem neuen Buch, das die These mit vielen wunderbaren Fotos zu belegen sucht.

30. Januar 2022 - 08:04 Uhr | Felix Müller

Verlag Franz Schiermeier 12 Waagrechte Putzstruktur an einem Rückgebäude in der Blutenburgstraße. Verlag Franz Schiermeier 12 Grobkörniger Strukturputz prägt auch die charakteristische Fassade in der Borstei in Moosach. Verlag Franz Schiermeier 12 Strukturputz in der Daiserstraße (Untersendling) - zart rußgeschwärzt. Verlag Franz Schiermeier 12 Ein stimmiges Bild: Radl vor fein gezogener Fassade in der Dollmannstraße 17 in der Au. Verlag Franz Schiermeier 12 Hier wird der Putz zum Stuck - in der Elsässer Straße in Haidhausen. Verlag Franz Schiermeier 12 In diesem Haus in der Elsässer Straße würden viele Münchner gern wohnen. Verlag Franz Schiermeier 12 Nahaufnahme einer Fassade in der Haidhauser Elsässer Straße. Verlag Franz Schiermeier 12 Wellen-Putz und Putz-Kranz in der Frundsbergstraße in Neuhausen. Verlag Franz Schiermeier 12 Schwabing, Gedonstraße 4: Riffel- und Glattputz im Wechsel. Verlag Franz Schiermeier 12 Quergestreifter Erker in der Jahnstraße im Glockenbachviertel. Verlag Franz Schiermeier 12 Lockere Einkerbungen im Putz sind hier in der Jahnstraße zu sehen. Verlag Franz Schiermeier 12 Das Cover des neu erschienenen Buches von Dominik Thoma. Cover Münchens Stuktur-Putze

München - Was ist das typisch Münchnerische, jenseits von Brauchtum, Bier und Bergen? Diese Frage stellt Autor Dominik Thoma gleich im Vorwort seines Buchs zu Münchner Strukturputzen. Und er beantwortet sie gleich selbst. Dominik Thoma: München ist ein "Hauptzentrum der Putzarchitektur" Es seien die "stadtbildprägenden Putzfassaden". Das klingt zunächst vielleicht etwas speziell, doch kein anderes Baumaterial sei in München so viel verwendet worden, und zwar bis heute - "und das schon über mehrere Epochen hinweg". Thoma hat dem Thema nun ein ganzes Buch gewidmet, gar nicht nur verkopft beschrieben, sondern vor allem auch in vielen tollen Fotos sind Münchner Fassaden zu bestaunen. Um die vorletzte Jahrhundertwende, schreibt Thoma, sei die Stadt zu einem "Hauptzentrum der Putzarchitektur" geworden. Lesen Sie auch Historische Fotos aus München: Prunk im Herzog-Max-Palais X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Münchner Foto-Schätze: Auferstanden aus Ruinen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Thoma hofft, dass die Tradition wieder vermehrt aufgenommen wird - und sieht schon eine kleine Trendwende dahin. Weg vom Glatten, hin zur Struktur, das sei in den vergangenen Jahren wieder wahrzunehmen. "Strukturputze unterscheiden sich von derzeit gängigen Putzen vor allem durch ihre handwerkliche Qualität", schwärmt er. "Sie wirken lebhaft und sind in der Regel nie perfekt gleichmäßig ausgeführt." Handarbeit halt. Zu bewundern sind sie übrigens keineswegs nur in Schwabing, sondern in allen Altbauvierteln Münchens. Wer dieses Buch gelesen und bestaunt hat, geht mit anderen Augen durch die Stadt - und wird überall und immer wieder fündig werden. Beim Anblick der alten Münchner Fassadenspezialität, dem Strukturputz. Dominik Thoma: Münchner Strukturputze, 200 Seiten, 38 Euro, ist soeben im Franz Schiermeier Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich.