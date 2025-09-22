Das Oktoberfest bietet Sonderpreise für Kinder vom Riesenrad bis zu gebrannten Mandeln – und einen entspannten Ort am Familienplatzl.

Die Wiesn macht auch mit Kindern Spaß. Vor allem am Familientag dienstags, wenn die Preise für Familien günstiger sind. Und täglich an einem speziellen Ort auf der Theresienwiesen: am "Familienplatzl".

Riesenrad, Schießstand oder gebrannte Mandeln – an den beiden Wiesn-Dienstagen (23. und 30. September) werden den kleinsten Gästen auf dem Oktoberfest bis 19 Uhr viele Wünsche erfüllt. Denn da bieten Fahrgeschäfte, Schausteller und Imbisse Sonderpreise für Kinder und Familien an. Auch in den großen Festzelten gibt es Kindergerichte und Kindermenüs zu Sonderpreisen.

Entspannter mit Kindern: das Familienplatzl

Dazu kommt: Am Familienplatzl auf der Wiesn (Straße 3/Ost; barrierefrei mit Holzfußboden) ist jeden Tag Familientag – der Ort ist gut sichtbar mit einer Leuchtschrift gekennzeichnet. Dort finden sich auch Bänke und Tische, an denen sich Eltern, Großeltern und Kinder von den Wiesnstrapazen erholen können. Brotzeiten gibt's in kindgerechten Portionen und zu kleineren Preisen. In den Biergarten kann man auch eigenes Essen mitbringen und in einer Mikrowelle aufwärmen.

Kinder-WC und Kinderwagenparkhaus

Für die ganz Kleinen, die noch zu jung für die großen Fahrgeschäfte sind, gibt’s auf dem Familienplatzl den Baby-Flug und Büchsenwerfen mit Gewinnen. Auch ein Kinderwagenparkhaus, ein Kinder-WC und ein Babywickelraum mit Wickeltisch stehen bereit.

