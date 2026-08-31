Falsche Spendensammler unterwegs: Münchner Tafel warnt vor neuer Betrugsmasche

Um Bedürftigen zu helfen, ist die Münchner Tafel auch von Spenden abhängig. Nun warnt diese vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Personen versuchen, Bargeld zu sammeln, angeblich im Namen der Tafel.

Mehr als 22.000 bedürftige Menschen versorgt die Münchner Tafel pro Woche mit frischen Lebensmittel. Aktuell sind vermehrt Betrüger unterwegs, die vorgeben, im Namen der Münchner Tafel Spenden zu sammeln.

Die Münchner Tafel ist eine wichtige Einrichtung für bedürftige Menschen, bei denen das Geld, aus den unterschiedlichsten Gründen, nicht so locker sitzt und frische Lebensmittel nur selten den Weg in den Einkaufswagen finden.

Jede Woche sammeln die fleißigen Helfer und Helferinnen über 180.000 Kilo Lebensmittel, die in ganz München an 30 Ausgabestellen verteilt werden. Dadurch erreicht die Münchner Tafel jede Woche mehr als 22.000 bedürftige Menschen in München.

Möglich ist dies nur durch den unermüdlichen Einsatz von 1000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, darunter auch FC-Bayern-Legende Paul Breitner. Finanziert wird das Ganze durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Münchner Tafel warnt vor falschen Spendensammlern

Doch genau bei diesem Punkt warnt die Münchner Tafel vor einer aktuellen Betrugsmasche. , gibt es vermehrt Meldungen über falsche Spendensammler gibt, die in Münchner Biergärten, Lokalen und auf öffentlichen Straßen gezielt Menschen ansprechen und vorgeben, Bargeld für die Münchner Tafel zu sammeln.

Die Betrugsmasche wirkt häufig täuschend echt: Die entsprechenden Personen treten gepflegt auf, verhalten sich den Menschen gegenüber ausgesprochen höflich und zeigen teilweise sogar gefälschte Ausweise der Tafel vor.

Die Münchner Tafel informiert darüber, dass diese Personen NICHT in ihrem Namen handeln und warnt davor, diesen Personen Bargeld zu spenden.

Münchner Tafel bittet darum, verdächtige Fälle zu melden

Sie weist explizit darauf hin, grundsätzlich niemals Bargeld auf der Straße, in Biergärten oder an Tischen zu sammeln. Die Münchner Tafel spricht niemals Passanten oder Gäste direkt an, um dann vor Ort Geld zu verlangen.

Sollte jemand von den Betrügern angesprochen und um eine Spende gebeten werden, warnt die Münchner Tafel davor, diesen Personen Geld zu geben. Vielmehr sollte, wenn möglich, das Personal vor Ort und/oder die Polizei verständigt werden.

Zudem bittet die Tafel darum, verdächtige Vorfälle, gerne mit Angabe von Ort und Uhrzeit, der Münchner Tafel unter info@muenchner-tafel.de zu melden.

Wer der Münchner Tafel etwas spenden möchte, kann dies über die offiziellen Wege tun, das sind: