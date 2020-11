Falsch gegen echt: Dieb tauscht Luxus-Uhren in Münchner Juwelieren

Mehrere Juweliere in München fallen auf einen Betrüger rein, der Kaufinteresse bei teuren Uhren vortäuscht. Auf dem Marienplatz wird er gefasst.

München - "Diese Uhr würde ich mir gern mal anschauen", mit einem Satz wie diesem hat sich ein vermeintlicher Kunde in verschiedenen Juwelier- und Schmuckgeschäften in München Luxusuhren aushändigen lassen. In einem unbeobachteten Moment tauschte er das edle Stück dann gegen ein billiges Plagiat aus und verließ das Geschäft.

Mann trägt bei Festnahme gestohlene Uhr

Am vergangenen Donnerstag wurden der Polizei zwei solcher Fälle gemeldet. Einen Tag später jedoch erkannten Mitarbeiter aus den Geschäften den Mann auf der Straße wieder. Auf dem Marienplatz wurde der Verdächtige gefasst. Bei seiner Festnahme trug er noch eine der gestohlenen Uhren am Handgelenk.

Als die Polizei das Hotelzimmer des 29-Jährigen durchsuchte, fand sie noch drei Luxusuhren. Alle zusammen haben einen Wert von 10.000 bis 20.000 Euro. Gegen den Mann erging Haftbefehl.