Fahrgast mit Axt: Alarm und Zwischenfall in S-Bahn am Heimeranplatz in München

Am Montagabend kam es zu einem Zwischenfall am Heimeranplatz, als ein Mann mit Axt für Unruhe in der S7 sorgte.

16. August 2023 - 06:52 Uhr | Ralph Hub

Am Montag hielt ein Mann mit Axt die Fahrgäste der S7 in Atem. © IMAGO / Ralph Peters