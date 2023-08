CSU fordert mehr Sauberkeit am Stachus und Hauptbahnhof in München

In den letzten Jahren habe sich die Situation in der Gegend rund um den Hauptbahnhof in München und am Stachus zunehmend verschlechtert. In einem Stadtrat-Antrag fordern CSU und Freie Wähler jetzt mehr Sicherheit und Sauberkeit.

14. August 2023 - 14:57 Uhr | AZ