Wie nachhaltig ist eine Flasche Wein

Vom Weinberg bis zum Versand: Diese fünf Faktoren entscheiden darüber, wie nachhaltig eine Flasche Wein wirklich ist.

07. November 2026 - 09:03 Uhr

Erleben Sie Weine, die den Charakter ihres Terroirs authentischer widerspiegeln – und die Umwelt schonen.

Konsequent ökologisch hergestellter Wein ist mehr als Wein aus biologisch angebauten Trauben. Denn was einen Wein wirklich nachhaltig macht, beginnt lange vor der Lese und endet nicht mit dem Genuss der Flasche. Der Anspruch des geht deshalb deutlich über die gängigen Bio-Zertifizierung hinaus. Fünf Stationen zeigen, wie Delinat Nachhaltigkeit konsequent weiterdenkt.

Ein biodiverser Weinberg

Ein nachhaltiger Weinberg lebt. Zwischen den Reben wachsen Kräuter und Blühpflanzen, Hecken und Bäume bieten Insekten und Vögeln Lebensraum. fördert diese Vielfalt gezielt und setzt zudem auf robuste PIWI-Rebsorten, die mit weniger Pflanzenschutz auskommen. Humusreiche Böden speichern Wasser, schützen vor Erosion und helfen den Reben, Trockenphasen besser zu überstehen.

Delinat erforscht auf dem eigenen Weingut Château Duvivier in der Provence rund 40 PIWI-Sorten und sieht in ihnen eine Schlüsseltechnologie für den klimaangepassten Weinbau der Zukunft. © Delinat GmbH

Sorgfältiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Pflanzenschutz soll gezielt und so sparsam wie möglich eingesetzt werden. Delinat setzt daher auf eine standortgerecht Sortenwahl und fördert robuste Rebsorten (PIWIs), die von Natur aus widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten sind. So lassen sich Behandlungen reduzieren - zum Vorteil von Boden, Biodiversität und Umwelt.

Wenig Hilfsmittel im Keller

Was für den Weinberg gilt, gilt auch f im Keller: Je weniger eingegriffen, korrigiert und zugesetzt wird, desto stärker kann ein Wein seinen natürlichen Charakter bewahren. Delinat setzt deshalb auf eine schonende Vinifikation und einen zurückhaltenden Einsatz von Hilfsmitteln. Auch beim Energieverbrauch wird auf nachhaltige Lösungen gesetzt – etwa auf Solarstrom aus erneuerbarer Energie.

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Leichtglas-Mehrwegflaschen

Auch die Weinflasche braucht viel Energie und Rohstoffe – bei der Herstellung ebenso wie beim Recycling. baut deshalb ihr Sortiment an Weinen in leichten Mehrwegflaschen laufend aus. Dazu gehört auch ein ausgeklügeltes Rücknahmesystem.

Biowein neu gedacht. Konsequent. Nachhaltig. Genussvoll. © Delinat GmbH

Transport und Verpackung: effizient und im Kreislauf

Nicht nur die Distanz zählt, sondern auch, wie Wein transportiert wird. setzt auf effiziente Logistik und möglichst wenig Verpackungsmaterial. Versandkartons werden deshalb mehrfach verwendet: Nach der Rückgabe kommen sie erneut zum Einsatz und sparen so Abfall und Ressourcen.

Bio-Wein konsequent weiterdenken

Es zeigt sich: eine nachhaltige Flasche Wein lässt sich nicht nur auf den Verzicht von Chemie reduzieren. Entscheidend ist das Zusammenspiel von biodiverser Landwirtschaft, ressourcenschonender Kellerarbeit, einer durchdachten Flasche sowie möglichst effizienten Transport- und Verpackungslösungen.

Nachhaltigen Bio-Wein entdecken

Wer erleben möchte, wie sich diese Prinzipien im Wein widerspiegeln, findet bei Delinat eine große Auswahl zertifizierter Bio-Weine aus Europa – für jeden Tag und für besondere Momente.

© Delinat GmbH

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