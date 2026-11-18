Wer braucht schon die Alpen, wenn es auch eine Skigondel über den Dächern Münchens gibt? Auf dem Winter-Rooftop des Munich Marriott Hotel City West können Gäste Fondue essen, Eisstock schießen und Glüh-Champagner trinken.

Die Dachterrasse des Munich Marriott Hotel City West ist im Winter mit Skigondeln, Lichterketten und Eisstockbahnen ausgestattet. Das Cloud 6 bietet dort auch in der kalten Jahreszeit Platz für einen Abend über den Dächern Münchens.

Laim ist in dieser Ecke zugegebenermaßen kein Stadtteil, in den es viele Münchner ohne besonderen Anlass verschlägt. Das Munich Marriott Hotel City West liegt zwischen dem ICE-Werk und einer großen Filiale der Baumarktkette Bauhaus an der Landsberger Straße. Dennoch ist es den Betreibern des Hauses gelungen, einen Treffpunkt zu schaffen, der längst bei vielen Münchnerinnen und Münchnern beliebt ist.

Das italienische Restaurant Assoluto hat sich inzwischen einen Namen unter Genießern gemacht. Seit knapp zwei Jahren gibt es im Hotel außerdem das Cloud 6, die Rooftop-Bar auf dem Dach. Im Sommer locken dort regelmäßig gut besuchte Partys. Warum also die Dachterrasse nicht auch im Winter nutzen und in eine Weihnachtswelt verwandeln?

In den Gondeln aus der Zillertal Arena können bis zu sechs Personen Fondue genießen. © Kilian Blees/Marriott International

Seit dem 11. November ist das Cloud 6 wieder für die Wintersaison geöffnet. Auf der Dachterrasse geht es aber etwas ruhiger zu als bei den Sommerpartys. Stattdessen stehen gemütliche Stunden im Mittelpunkt. Auf zwei Eisstockbahnen aus Kunststoff können sich die Gäste im Eisstockschießen versuchen. Gruppen mit bis zu acht Personen können eine Bahn für 50 Minuten zum Preis von 79 Euro buchen – mit Blick auf die Skyline der Stadt.

Skigondeln mit Aussicht und Fondue

Das Herzstück der Winterterrasse sind fünf echte Skigondeln. Fast drei Jahrzehnte lang waren die Kabinen in der Zillertal Arena im Einsatz, nun haben sie über den Dächern Münchens ihre neue Heimat gefunden. Warme Holzelemente, bequeme Sitzbänke und ein Heizlüfter machen sie zu gemütlichen Rückzugsorten für jeweils bis zu sechs Personen.

Ganz am Rand entsteht tatsächlich ein bisserl das Gefühl, über der Stadt zu schweben. Gäste können zwischen drei winterlichen Menüs wählen. Beim Fondue Chinoise werden zarte Scheiben von Rind und Kalb am Tisch in Brühe gegart. Alternativ gibt es ein Käsefondue oder traditionelles Raclette mit herzhaften Beilagen. Alle drei Menüs beginnen mit einer Grießnockerlsuppe und enden mit Kaiserschmarrn und Zwetschgenröster. Das Menü kostet 69 Euro pro Person.

Glüh-Champagner und Royal-Aperol

Wer den Abend mit einem Drink ausklingen lassen möchte, kann das Cloud 6 auch ganz unabhängig von den Gondel-Menüs besuchen. Die Rooftop-Bar ist für Gäste geöffnet, die einfach auf eine Tasse Glühwein vorbeischauen und die winterliche Atmosphäre genießen möchten.

Auf der Karte stehen etwa Heidelbeer-Glühwein für 8,50 Euro, ein Hot Aperol Royal mit Champagner für 12,50 Euro und der Glühchampagner für 11,50 Euro. Auch alkoholfreie Varianten gibt es. Zwischen Lichterketten und Rooftop-Flair entsteht so eine Alternative zum klassischen Weihnachtsmarktbesuch.

, Landsberger Straße 156, 16 bis 23 Uhr, 11.11 bis 31.01.