Vom Luxusmenü bis zum 5-Euro-Champagner: Münchens Valentinstags-Hotspots 2026

Der Valentinstag wird gern als Anlass für gemeinsame Zeit genutzt. Zahlreiche Restaurants in München haben sich für den 14. Februar besondere Menüs und Aktionen überlegt – vom hochpreisigen Fine Dining bis hin zu Brunch-Optionen.

Zeit zu zweit lässt sich besonders gut mit einem Restaurantbesuch verbringen. Die Lokale in München haben sich dafür einige besondere Aktionen ausgedacht.

Der Valentinstag ist für manche ein eher fragwürdiges Konzept, oft als Marketinginstrument der Industrie abgetan. Das ist eine berechtigte Sichtweise. Dennoch ist er für viele auch eine Gelegenheit, dem Partner oder der Partnerin eine kleine Freude zu bereiten.

Ein romantisches Dinner zu zweit eignet sich dafür freilich bestens. In vielen Restaurants der Stadt haben sich die Gastronomen für diesen Anlass besondere Menüs einfallen lassen. Wer also noch auf der Suche nach einem besonderen "Dinner for Two" ist, findet vielleicht bei den folgenden Empfehlungen etwas Passendes:

Im Restaurant MUN wird moderne asiatische Fusionsküche serviert. Zum Valentinstag gibt es ein spezielles „Valentinswochenendmenü". © David Koplin

Das Restaurant MUN (Innere Wiener Straße 18) serviert am 13. und 14. Februar ein besonderes koreanisches Menü von Chefkoch Mun Kim. Mit 155 Euro pro Person ist das 5-Gänge-Menü (Sake- und Weinbegleitung: 69 Euro) freilich kein Schnäppchen. Liebhaber von „Fine Dining“ haben hier bei Heilbutt und Filet Mignon aber sicher ein besonderes Erlebnis. (Reservierung: online oder 089 62809520)

Valentinstagsaktion: Champagner für 5 Euro

Auf die Liebe lässt sich natürlich schön mit Champagner anstoßen. Die Systemgastronomie-Kette L'Osteria weiß das und lockt Liebende mit einem Valentinstagsangebot in ihre Filialen. Vom 9. bis 15. Februar 2026 gibt es in den über 200 Restaurants Louis Roederer Champagner für 5 Euro das Glas (Flasche: 37 Euro).

So lässt sich bei Pasta oder Pizza vergleichsweise preiswert romantisch dinieren. In den 13 Münchner Filialen finden sich sicher noch zwei Platzerl.

Vom 9. bis 15. Februar 2026 gibt es bei L'Osteria Louis Roederer Champagner für 5 Euro das Glas (Flasche 37 Euro) © Atabak Etedali

Wer dem Valentinstagstrubel abends entgehen will, hat im Mural Restaurant in der Hotterstraße 12 auch mittags die Möglichkeit, ein elegantes Menü zu genießen. Für 69 Euro pro Person gibt es ein spezielles von Chefkoch Bastian Falkenroth durchdachtes 3-Gänge-Mittagessen, unter anderem mit Wildentenbrust zum Hauptgang und Rubinette Apfel als Dessert. (Reservierung: online oder 089 23023186)

Brunch zum Valentinstag in der Lindwurmstraße

Beim – im letzten Jahr neu eröffneten – Sedlmayr in der Westenriederstraße 14 herrscht am Valentinstag ebenfalls romantische Stimmung. Am Samstag ab 17 Uhr steht ein „sinnliches 4-Gänge-Menü“ auf der Karte. Unter anderem rosa gebratener Kalbstafelspitz zum Hauptgang und getrüffeltes Selleriesüppchen zur Vorspeise gibt es für 59 Euro. (Reservierung: online oder 089 70088551)

Auch beim Sedlmayr in der Altstadt lassen sich romatische Abende verbringen. © Rittenschober/Kuffler

Romantisch wird es nicht unbedingt nur abends. Da der Valentinstag heuer auf einen Samstag fällt, bietet sich auch ein gemeinsames Frühstück oder Brunch an. Die Betreiber von La Maison de Jany in der Lindwurmstraße 8 haben sich dafür ein besonderes Brunch-Special überlegt. Für 50 Euro (für zwei Personen) gibt es eine Auswahl gemischter Gerichte wie Omelettes, Pfannkuchen, Lachs oder French Toasts samt Willkommensgetränk und Kaffee. (Reservierung: 089 99949187)