Tambosi im CSD-Fieber: In München gibt's Pride-Drinks to go

"Out and Proud"-Bowle und mehr gibt es im Tambosi am Odeonsplatz. Gastronom Ugo Crocamo: "Gute Laune ist immer ein guter Grund, um zu feiern."

23. Juni 2023 - 22:01 Uhr | Kimberly Hagen

Anlauf- und Antanz-Adresse zum CSD - das Tambosi. © Thomas Stankiewicz