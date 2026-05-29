Sommer in München: Diese Gastro-Hotspots feiern die Terrassensaison

Der Sommer ist in München angekommen und mit ihm die Hochsaison für Terrassen, Biergärten und Schanigärten. Zahlreiche Lokale in der Stadt nutzen die warme Jahreszeit, um mit besonderen Aktionen, neuen Menüs und Events unter freiem Himmel zu punkten.

Ob hoch hinaus oder im schönen Innenhof: Münchens Gastrosommer hat viel zu bieten.

Der Sommer ist längst in der Stadt angekommen – und spätestens seit dem Start der Schanigarten-Saison im April lässt sich Münchens Gastronomie wieder wunderbar unter freiem Himmel genießen. Schöne Terrassen, Wirts- und Biergärten gibt es in der Stadt bekanntlich zuhauf. Einige Lokale locken deshalb in der warmen Jahreszeit mit besonderen Aktionen und neuen Konzepten.

Aimy: Neues Sommermenü und DJ-Abende auf der Terrasse

Am vergangenen Freitag feierte das Aimy in der Brienner Straße 10 sein fünfjähriges Bestehen mit einem offiziellen Terrassen-Opening. In der Sommersaison setzt das Innenstadtlokal auf seine südostasiatische Küche. Betreiber Viet Hai Pham hat dafür ein neues Sommermenü kreiert.

Auf der Karte stehen unter anderem Jakobsmuschel-Carpaccio sowie Crab Cakes mit thailändischem Twist. Die schöne Innenterrasse des Aimy im Arcopalais wird zudem ab sofort jeden Freitag und Samstag von DJ-Musik begleitet.

Mangostin: Großes Sommerfest am 31. Juni

Besondere asiatische Sommerabende verspricht auch das Mangostin in der Maria-Einsiedel-Straße 2. Der grüne Wirtsgarten unweit der Isar bietet dafür ohnehin die perfekte Kulisse. Betreiber Sebastian Kuffler und Küchenchef Jan Knutschke wissen um die Qualitäten ihres Außenbereichs und feiern ihren "Mangostin Garden" deshalb heuer mit einem großen Sommerfest.

Bei schönem Wetter steigt am 13. Juni ab 18 Uhr das Gartenfest (Ausweichtermin 20. Juni). Geboten werden Streetfood-Stände mit asiatischem Barbecue, Sushi, Wokgerichten, Salaten und einem großen Dessertbuffet. Speisen sowie ausgewählte Getränke sind im „All-in-Preis“ von 59 Euro pro Person enthalten (Reservierungen über oder restaurant@mangostin.de). Für die musikalische Begleitung sorgt DJ Wizard.

Kreativ- und Küchenchef Jan Kuntschke lädt zum Sommerfest in das Mangostin. © Mangostin

Cloud 6 Rooftop Bar: Asiatisches Food-Konzept und Events

Hoch hinaus geht es diesen Sommer in der Cloud 6 Rooftop Bar. Die Bar auf dem Dach des Marriott-Hotels in der Landsberger Straße 156 hat erst vergangenes Jahr eröffnet. Heuer setzen die Betreiber auf ein neu interpretiertes, asiatisch inspiriertes Food- und Drink-Konzept. Geöffnet ist das Cloud 6 Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr.

Im sechsten Stock des Marriott Hotel Munich City West eröffnete 2025 die Cloud 6-Dachterrasse. © Marriott

Neben dem neuen kulinarischen Konzept sind auf der 470 Quadratmeter großen Dachterrasse verschiedene Events geplant. Diesen Samstag etwa die Party "Ritmo in Rio" von 16 bis 22 Uhr ( ). Solange das Wetter mitspielt, dürfte es im Münchner Sommer also kaum an Genuss und Unterhaltung fehlen.