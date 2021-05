Revolution im Brotregal : Traditionelles Bauernbrot trifft auf saftige Edamame-Bohnen

Ökologische Bauernbrote mit knackiger Kruste und einzigartigem Geschmack – dafür ist die Hofpfisterei bekannt. Nun lässt die neueste Brot-Kreation der Traditionsbäckerei Superfood-Herzen höherschlagen. Denn saftig-grüne Edamame-Bohnen sorgen im neuen Steinbackofenbrot für eine Extraportion pflanzlicher Proteine bei der Brotzeit.

Die exotischen Edamame-Bohnen kannte man in Deutschland bis vor einigen Jahren wenn überhaupt als Vorspeise im japanischen Restaurant. Heute sind sie als beliebtes Superfood bekannt und in vielen Supermärkten, Reformhäusern und Bio-Läden erhältlich. Doch was macht die grünen Edamame-Bohnen so besonders?

Knackig, grün und voller Nährstoffe

Bei Edamamen handelt es sich um unreif geerntete Sojabohnen, die mildsüß und leicht nussig schmecken. Ursprünglich stammen sie aus Japan und bedeuten übersetzt so viel wie „Bohnen am Zweig“. Doch wer denkt, die kleinen, grünen Bohnen sind nur etwas für Sushi-Fans, der ist auf dem Holzweg. Denn Edamame stecken voller Nährstoffe und sind vielfältig einsetzbar! Die kleinen Power-Pakete enthalten reichlich Eiweiß, sättigende Ballaststoffe, hochwertige Fettsäuren, Mineralstoffe sowie Spurenelemente und sind dazu kalorienarm.



Und wenn der besondere Geschmack dieser Sojabohnen auf den reinen Natursauerteig der Hofpfisterei trifft, entsteht etwas Einzigartiges: Die Pfister Öko-Edamame-Sonne.

Eine ganz besondere Brot-Kreation

Ob Brot-Junkie, Superfood-Liebhaber, Veganer, Vegetarier, Foodie, Gourmet, Genussmensch, Sportler, Outdoor-Fan oder Bio-Käufer - die neue Brot-Kreation der Hofpfisterei ist für alle, die leckeres und natürliches Brot lieben und zudem Wert auf eine bewusste Ernährung legen.

Die Pfister Öko-Edamame-Sonne wird zu 35 % aus Roggen- und zu 18 % aus Weizenmehl hergestellt. 23 % Edamame aus deutschem/europäischem Naturland-Anbau, 4 % geröstetes Sojaschrot und gemahlene Sonnenblumenkerne runden das Brot ab und sorgen für eine große Portion pflanzlicher Proteine. Die Reifezeit des Natursauerteiges, der ohne künstliche und chemische Zusatzstoffe auskommt, beträgt 24 Stunden. Durch diesen langen Vorgang wird die natürliche Entwicklung der Hefen und der Milch- und Essigsäuren harmonisiert. So wird die Edamame-Sonne aromatischer, bekömmlicher. Die knackige Kruste verdankt sie dem langsamen Backenvorgang im Altdeutschen Steinbackofen.

Verantwortungsbewusstsein beginnt beim Einkauf

Die Pfister Öko-Edamame-Sonne ist mit dem Naturland Fair Siegel ausgezeichnet. Das heißt, dass ökologische Landwirtschaft, soziale Verantwortung und faire Erzeugerpreise garantiert werden. So werden unsere Lebensgrundlagen Wasser, Luft und Erde, die Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie das Klima geschützt.

Für die Extraportion pflanzlicher Proteine bei der Brotzeit

Ob Mittagspause oder Abendbrot, eine frühlingsfrische Brotzeit mit der Edamame-Sonne, leckeren Aufstrichen und Gemüse-Topping ist ein toller Begleiter bei einer bewussten Ernährung.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Frühlingsbrot mit Asia-Kräuterpesto und grünem Spargel? Das Rezept finden Sie zusammen mit vielen weiteren Inspirationen und Hintergrundinfos auf dem Instagram-Kanal der Hofpfisterei:

