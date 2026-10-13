Nur für ein Wochenende: Berühmter Food-Influencer "Brot mit Ei" veranstaltet Pop-up in München

Tim Armann, besser bekannt als Food-Influencer "Brot mit Ei", veranstaltet an diesem Wochenende in München ein Food-Event. Der Veranstaltungsort ist dafür durchaus ungewöhnlich.

"Brot mit Ei", die ältere Generation (und vielleicht nicht nur die) wird dabei möglicherweise an die Toten Hosen denken und wahrscheinlich Appetit auf ein Schinkenbrot und ein Gläschen gekühlten Aquavit bekommen. Mitglieder der Generation Z denken dabei weniger an eine Düsseldorfer Punkband, dafür an Tim Armann, einen gelernten Koch, der seine Ausbildung in einem Frankfurter Top-Hotel, der Villa Kennedy, als Jahrgangsbester absolviert.

Vom Koch zum Food-Influencer

Aus dem gelernten Koch ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Content-Creator Deutschlands in Sachen Ernährung geworden. Unter dem Pseudonym "Brot mit Ei" teilt Armann in den Sozialen Medien Rezepte für klassische und gutbürgerliche Gerichte, die auf Instagram, TikTok und YouTube millionenfach geliked, geklickt und geshared werden.

Daneben betreibt er einen Podcast, hat mit "Mach’s lecker" ein Kochbuch veröffentlicht und veranstaltet immer wieder Food-Events und Pop-ups, bei denen seine Follower seine Kochkünste testen können. Und genau diese Möglichkeit haben seine Münchner Fans an diesem Wochenende. Und zwar im beziehungsweise hinterm Radspieler, einem Fachgeschäft für Inneneinrichtung und Textilien in der Hackenstraße.

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"Brot mit Ei"-Pop-up an einem ungewöhnlichen Ort in München

Zugegeben, kein Ort, an dem man an kulinarische Genüsse denkt, doch vom Freitag, 16. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, verwandelt sich der Eventgarten hinter dem Gebäude in den "Brot mit Ei"-Pop-up.

Täglich ab 11 Uhr serviert Tim Armann Brot mit Ribribrib, Brot mit Eggplant und – wie kann es anders sein – Brot mit Ei.

Damit das ganze Event aber nicht zu einer reinen Fressorgie wird, sorgen DJ-Sets für Partyflair. Und jeden Tag steht Armann alias "Brot mit Ei" seinen Fans zur Verfügung, um sein Kochbuch und andere Dinge zu signieren.

Wie lange es jeden Tag dauert? Bis eben alles weggefuttert wurde. Und die Chancen dafür stehen gut: In den Sozialen Medien freuen sich seine Follower auf das Event und haben schon zahlreich ihr Kommen angekündigt. Und wenn man der 35., 70., 105. und so weiter Kunde ist, gibt es zur Bestellung jeweils auch noch eine Überraschung obendrauf.