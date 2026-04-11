Die Burger-Kette "Burgermeister" expandiert weiter in München: Nur wenige Monate nach der ersten Filiale eröffnet nun ein zweiter Standort in der Türkenstraße – inklusive Rabattaktion zum Start.

Die Burger bei "Burgermeister" werden frisch im Laden zubereitet. Die gehypte Kette aus Berlin vergrößert sich jetzt durch eine neue Filiale in München.

Es scheint, als gebe es in der Stadt gar nicht genug Angebote – zumindest ist die Nachfrage nach Burgern offenbar groß. Denn immer mehr Burgerläden eröffnen. Nun hat die Berliner Imbisskette "Burgermeister" angekündigt, bereits an diesem Wochenende ihre zweite Filiale in München zu eröffnen – in der Türkenstraße.

"Nach dem großen Erfolg unseres ersten Stores in München haben wir uns unmittelbar auf die Suche nach weiteren Standorten gemacht", teilte das Unternehmen auf AZ-Anfrage mit. Die Räumlichkeiten in der Türkenstraße 71 hätten die Anforderungen perfekt erfüllt: "Sie befinden sich in einer hochfrequentierten Straße in München und bieten damit beste Voraussetzungen, um viele Gäste zu erreichen", so Burgermeister.

Erster Standort in Schwabing bereits 2025 eröffnet

Bereits im Juni 2025 eröffnete "Burgermeister" seinen ersten Laden am Wedekindplatz – als Nachfolger des beliebten Occam Deli. Schon damals war die Neugier groß, und der Andrang auf die frisch vor Ort zubereiteten Burger entsprechend hoch. Rund 3000 Burger seien laut Unternehmen am Eröffnungstag über die Theke gegangen.

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Wie viele Burger zur Eröffnung der zweiten Filiale an diesem Samstag verkauft werden und wie groß der Andrang diesmal sein wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Das Unternehmen plant eine Eröffnungsaktion – bis Montag gibt es die Burger in der Türkenstraße zum halben Preis.

Rabattaktion zum Start: Burger zum halben Preis

Der neue Standort umfasst rund 160 Quadratmeter Fläche mit 18 Stehplätzen sowie rund 16 Außensitzplätzen. Die Expansionspläne der Burgerkette sind damit noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen kündigt an, auch künftig weitere Filialen in München eröffnen zu wollen.

"Burgermeister" wurde bereits 2006 in Berlin gegründet. Inzwischen zählt das Unternehmen 30 Standorte in Deutschland und Polen – darunter 16 Filialen in Berlin sowie weitere in Städten wie Frankfurt, Köln und Stuttgart.