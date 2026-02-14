Smash-Burger sind ein anhaltender Fast-Food-Trend. In mehreren deutschen Großstädten hat sich "Goldies" damit eine treue Fangemeinde aufgebaut. Nun eröffnet die gehypte Burgerkette auch in München eine Filiale.

Hamburger sind noch immer hoch im Kurs. Eine gehypte Kette aus Berlin vergrößert sich jetzt durch eine neue Filiale in München. (Symbolbild)

München bekommt eine neue Anlaufstelle für Burgerliebhaber: Die Kette Goldies eröffnet am 14. Februar 2026 um 14 Uhr eine Filiale auf der Leopoldstraße 42. Besucher können die bekannten Burger probieren, die nach dem sogenannten "Smash-Burger"-Prinzip zubereitet werden: Die Patties werden auf der Grillplatte besonders flach gedrückt, wodurch sie außen kross-knusprig werden und innen saftig bleiben.

Goldies wurde 2017 in Berlin gegründet und hat sich in den vergangenen Jahren mit handwerklich zubereiteten Burgern, hausgemachten Saucen und einem urbanen Ambiente einen Namen gemacht. Neben klassischen Fleischvarianten gehören auch vegetarische und vegane Burger zum Angebot.

Zum Eröffnungsfest am 14. Februar gibt es neben Musik von DJ auch Drinks von der . Am Sonntag wurde die Eröffnung über den Instagram-Account des Unternehmens angekündigt. Schon über 35.000 User sahen das Werbevideo, das zugleich etwas München-Kitsch transportiert (Freddie Mercury und das P1 dürfen in dem Filmchen nicht fehlen):

Auf Instagram kommentiert eine Userin: "Omg! Das Warten hat endlich ein Ende! Wir sind bereit!" In anderen Städten gibt es die Smash-Cheeseburger einzeln ab 6,90 Euro (mit zwei Patties ab 9,90 Euro) und normale Pommes ab 3,90 Euro sowie Getränke ab 3,50 Euro.

Mit der Neueröffnung in München setzt Goldies seinen Ausbau in Deutschland fort. Die Kette ist unter anderem bereits in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Augsburg. In mehreren Städten, etwa Frankfurt oder Karlsruhe, sorgte die Eröffnung von Goldies-Filialen für lange Schlangen und lokale Aufmerksamkeit. In Augsburg eröffnete im November 2025 die erste Filiale in Bayern.

Für den Valentinstag heißt das: Wer die neue Filiale kennenlernen möchte, kann ab 14 Uhr vorbeischauen. Früh dran sein dürfte sich lohnen.