Nach Abgang von Sternekoch Geschwendtner: Er übernimmt im Bayerischen Hof jetzt das Atelier

Die AZ erfährt vorab, dass Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt noch heute ihren neuen Küchenchef und damit den Nachfolger von Sternekoch Anton Gschwendtner präsentieren wird.

Im Münchner Fünf-Sterne-Hotel Bayerischer Hof steht ein hochkarätiger Wechsel an: Kevin Romes wird neuer Chef de Cuisine im Restaurant Atelier. Das hat die AZ vorab erfahren. Der vielfach ausgezeichnete Koch übernimmt die Position im April. Nach der Osterpause wird das Gourmetrestaurant am 17. April unter Romes' Leitung wiedereröffnet.

Anton Gschwendtner hörte aus "aus persönlichen Gründen" auf

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Sternekoch Anton Gschwendtner das Atelier "aus persönlichen Gründen" verlassen hat. Der 41-Jährige war seit Sommer 2021 als Chef de Cuisine tätig und hatte das Restaurant zuvor bereits von 2010 bis 2014 als Souschef geprägt. Unter seiner Führung verteidigte das Atelier mit seinen rund 30 Plätzen wiederholt zwei Michelin-Sterne und zählt damit zu den besten Restaurants Münchens.

Im Bayerischen Hof in München: Kevin Romes übernimmt das Restaurant Atelier

So blickt Kevin Romes seiner neuen Aufgabe entgegen: "Mit großer Freude und Respekt übernehme ich die Leitung des Ateliers im Hotel Bayerischer Hof. Nach vielen Jahren in Bayern freue ich mich, in meine Wahlheimat zurückzukehren. Gemeinsam mit diesem großartigen Team möchte ich die reiche kulinarische Geschichte des Hauses weiterentwickeln – mit Leidenschaft und Herz."

Auch Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt zeigt sich höchst erfreut: "Mit Kevin Romes gewinnen wir einen Küchenchef, der für höchste handwerkliche Qualität, internationale Erfahrung und eine klare kulinarische Handschrift steht. Seine bisherige Laufbahn sowie sein Anspruch an Kulinarik auf höchstem Niveau, Kreativität und zeitgemäße Teamführung passen in besonderer Weise zum Restaurant Atelier. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft."

Nach dem überraschenden Abgang von Sternekoch Anton Gschwendtner war man bei dem Luxushotel Bayerischer Hof auf der Suche nach einem neuen Küchenchef. © Sven Hoppe/dpa

Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt freut sich über Neubesetzung

Mit Kevin Romes kommt nun ein Küchenchef, der trotz seines jungen Alters bereits eine beeindruckende Vita vorweisen kann. Der 1991 in Andernach (Rheinland-Pfalz) geborene Koch zählt zu den vielversprechendsten Vertretern seiner Generation. Zuletzt war Romes seit Frühjahr 2022 als Küchenchef im Skin’s – The Restaurant in Lenzburg im Schweizer Kanton Aargau tätig. Nur kurze Zeit nach der Eröffnung wurde das Restaurant unter seiner Leitung mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Steile Karriere: So erfahren ist Sternekoch Kevin Romes

Zuvor sammelte Romes umfassende Erfahrung in der internationalen Spitzengastronomie. Als Souschef arbeitete er im ebenfalls zweifach besternten Restaurant IKIGAI im Schloss Elmau unter Küchenchef Chris Rainer. Weitere prägende Stationen führten ihn als Souschef in das Einstein Gourmet in St. Gallen (zwei Michelin-Sterne) sowie als Chef de Partie in das Gourmetrestaurant Überfahrt in Rottach-Egern (drei Michelin-Sterne).

Seine Laufbahn startete Kevin Romes im Restaurant Le Val d’Or auf der Stromburg, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Dort arbeitete er unter Johann Lafer und Bernhard Munding, zunächst als Demi Chef de Partie, später als Chef de Partie. Internationale Erfahrung sammelte Romes anschließend bei Stage-Stationen im Vila Joya in Albufeira (zwei Michelin-Sterne) unter Dieter Koschina und Matteo Ferrantino sowie im Restaurant Amber im Landmark Mandarin Oriental Hotel in Hongkong, das mit drei Michelin-Sternen prämiert ist und von Richard Ekkebus geführt wurde.