Mediterranes Flair in Thalkirchen: Jetzt gibt's eine neue Isarbar

Spritz, Pinsa und Champagner statt nur Maß und Hendl: Im Traditionsgasthof Hinterbrühl gibt es die nächste Neuerung. Warum die neuen Wirte jetzt italienisches Flair an den Hinterbrühler See bringen.

Auf der Terrasse des Traditionsgasthofs Hinterbrühl eröffnet sich den Gästen ein traumhafter Blick auf den kleinen Hinterbrühler See. In der Abendsonne glitzert das Wasser, ringsum herrscht ohnehin idyllische Ruhe mitten im Grünen. Urlaubsgefühle in der großen Stadt also, kein Wunder daher, dass die neuen Wirte auch ein bisserl mediterranes Flair nach Thalkirchen holen wollen.

Marcus und Edith Wagner laden am vergangenen Mittwochabend zur Eröffnung ihrer neuen "Isarbar" ein. "Es geht voran", sagt Wirt Marcus Wagner. Im Hinterbrühl hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Seit März führen die Betreiber des Spieglwirts in Moosach auch das Traditionslokal in Thalkirchen. Erst im April feierten sie nach umfangreicher Sanierung die Wiedereröffnung des Gasthofs.

Italienflair am Hinterbrühler See: Neue Isarbar im Traditionsbiergarten

Nun gibt es den nächsten Neuzugang. "Wir sind riesengroße Italienfans und trinken gerne Spritz", sagt Wagner. Die Idee für eine eigene Apéro-Bar im sonst so bayerisch geprägten Hinterbrühl war damit schnell geboren.

Die Isarbar befindet sich in einer kleinen Holzhütte am Rand der Sonnenterrasse. Serviert werden dort verschiedene Aperitifs – vom klassischen Aperol Spritz für 9,80 Euro bis zum "Champagner des Tages", ebenfalls für 9,80 Euro. Unterstützt wurden die Wagners bei dem Projekt von der König-Ludwig-Brauerei, die den Gasthof seit diesem Jahr gemeinsam mit Augustiner beliefert.

Cocktails, Champagner und Pinsa im Angebot

Wem Aperitivo und Cocktails wie Negroni oder Espresso Martini noch nicht italienisch genug sind, der kann künftig auch verschiedene Pinsa-Varianten von acht bis 18 Euro bestellen. Marcus Wagner selbst habe lange Zeit mit italienischen Pizzabäckern zusammengearbeitet, erzählt er.

Schütteln und rühren jetzt in Hinterbrühl: die Barkeeper Johannes Seifert (l.) und Julius Ruopp. © Annette Baronikians

Ganz ohne bayerische Tradition geht es im Hinterbrühl aber doch nicht. Der beliebte Biergarten ist nach seiner Generalsanierung bereits seit einigen Wochen geöffnet. Dort kostet die Maß Augustiner 8,90 Euro, ein halbes Hendl mit Pommes 15,40 Euro. "Der Biergarten wurde lange nicht so betrieben, wie wir es jetzt machen – zünftig bayerisch", sagt Wagner.

Biergarten am Gasthof Hinterbrühl wurde saniert

Zur Eröffnung der Isarbar kam auch der Eigentümer Karl-Heinz Wildmoser junior. Zusammen mit seiner Familie feiert er den nächsten Schritt für das Traditionslokal und zeigt sich zufrieden mit den neuen Hinterbrühl-Wirten.

Die Eigentümerfamilie von Hinterbrühl: Karl-Heinz und Nicole Wildmoser mit Tochter Lisa Wildmoser (vorne) und deren Freund Dominik Haußmann sowie Sohn Benedikt Wildmoser (hinten) mit Freundin Lilly Schrobenhauser. © Annette Baronikians

Wie die Münchnerinnen und Münchner den Neustart im Hinterbrühl annehmen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Ob Champagner auf den neuen Loungemöbeln der Isarbar oder eine Maß Augustiner am Biergartentisch – im "neuen" Gasthof Hinterbrühl findet sich inzwischen für fast jeden Geschmack der passende Platz.

, Di. bis Do. + So. 11.30 Uhr bis 23 Uhr, Fr. + Sa. 11.30 Uhr bis 0 Uhr, 089 794 494