Mal kein Burger-Laden: Was sich hinter dieser Münchner Neueröffnung versteckt

Nudelauflauf, Gemüse und eine knusprige Kruste: Im neuen Münchner Lokal Baked dreht sich alles um Gerichte aus dem Ofen. Gründerin Hannah Eicher setzt auf ein einfaches Prinzip – und hat noch größere Pläne.

Hannah Eicher (r.) und Mitarbeiterin Lara präsentieren die Aufläufe bei Baked. In dem Lokal in der Maxvorstadt gibt es ausschließlich Gerichte aus dem Ofen.

Wer dieser Tage das neue Lokal von Hannah Eicher in der Schleißheimer Straße 86 betritt, dem steigt ein vertrauter Duft in die Nase. Geschmolzener Käse und geröstete Zwiebeln, dazu der Geruch nach einer frisch gebackenen, goldbraunen Kruste. Ein Auflauf direkt aus dem Ofen – die sind bei Baked die Spezialität.

Manch einer fühlt sich dabei vielleicht an die Kindheit erinnert, an die Heimkehr an kalten Herbsttagen, wenn im Ofen gerade das Abendessen backt. Hannah Eicher setzt genau auf dieses vertraute Gefühl. Neben herzhaften Aufläufen stehen auch süße Crumble auf der Karte. Aber alles kommt in den Ofen.

Hannah Eicher zog es 2022 nach München, ursprünglich stammt sie aus Gießen. Ihr Vater sei schon immer ein großer Liebhaber von Aufläufen gewesen, erzählt sie – insbesondere von Lachs-Lasagne. Auch während ihrer Ausbildungszeit in Marburg hätten sie die Ofengerichte stets begleitet. "Marburg gilt als Auflaufstadt", erklärt Eicher.

Warum Hannah Eicher auf Aufläufe setzt

Bei Baked können sich die Gäste ihre Aufläufe an einem großen Bildschirm selbst zusammenstellen. Als Basis stehen Kartoffeln, Reis oder Nudeln zur Wahl. Dazu kommen Gemüse, Fleisch oder Fisch, die passende Soße und Käse. Wer sich nicht selbst etwas zusammenstellen möchte, findet fertige Varianten auf der Karte, etwa einen klassischen Kartoffel-Hack-Auflauf oder einen saisonalen Herbstauflauf mit Kürbis. Beide kosten 14,90 Euro.

Eicher zeigt der AZ die Auflaufstation, an der sie die Zutaten nach der Bestellung frisch in eine kleine Auflaufform gibt. Anschließend geht es zum Herzstück des Lokals: einem Durchlaufofen, der eigentlich für die Zubereitung von Pizza gedacht ist.

Lange habe sie überlegt, wie sie ihre Aufläufe möglichst unkompliziert und schnell backen könne. Schließlich sei sie auf die Idee mit dem Pizzaofen gekommen. "Bis der Ofen in der Küche stand, wusste ich nicht, ob das überhaupt klappt", erinnert sich Eicher. Doch der Versuch ist geglückt. Je nach Variante dauert es um die zehn Minuten, bis der Auflauf den Ofen durchlaufen hat und die knusprig-braune Kruste entstanden ist.

So kam es zur Eröffnung in München

Die Idee für das besondere Konzept kam Eicher während ihres Studiums. Für eine Seminararbeit sollte sie einen Businessplan entwickeln und entschied sich für ein Auflauf-Lokal. "Mein Dozent hat das dann als sehr gut empfunden", erzählt Eicher. Sie arbeitete das Konzept weiter aus und konnte schließlich auch die Bank für die Finanzierung gewinnen. Die passenden Räume in der Maxvorstadt fand sie schnell. Vor knapp eineinhalb Monaten eröffnete sie Baked.

Die Aufläufe werden in kleinen roten Formen serviert. © Daniel von Loeper

Wichtig war ihr, ein Produkt zu finden, das möglichst viele Menschen anspricht. Besonders am Herzen lag ihr außerdem, ein Angebot für Menschen mit schmalerem Geldbeutel zu schaffen, etwa für Familien und Studierende. Auch der AZ-Reporter stellt fest: Die markant roten Auflaufformen sind großzügig bemessen. Eine Portion kann durchaus für zwei Personen reichen.

Die Aufläufe im Geschmackstest

Entscheidend für einen guten Auflauf seien eine gut gewürzte, cremige Soße und ein guter Käse, sagt Eicher. Ihr persönlicher Favorit sind Aufläufe mit Blätterteigkruste. Die AZ probiert einen Nudelauflauf mit Brokkoli, Zucchini und Feta, gekrönt von einer goldbraun gebackenen Blätterteigkruste. Sie sorgt für einen knusprigen Kontrast zu den weichen Nudeln. Geschmacklich bleibt der Auflauf bodenständig und herzhaft: Die Kombination erinnert an gute Hausmannskost, bei der ein stimmiges Zusammenspiel der Zutaten zählt.

Eicher ist überzeugt, dass ihr Konzept in München ankommen wird. Sie kann sich sogar vorstellen, dass es eines Tages mehrere Baked-Filialen in Deutschland und Europa geben könnte. Zunächst gehe es aber darum, die Abläufe im Lokal in der Schleißheimer Straße zu perfektionieren.

Und was passiert, wenn es im nächsten Jahr wieder wärmer wird und die Lust auf deftige Aufläufe nachlässt? Auch dafür hat Eicher bereits Ideen: Im Ofen lassen sich schließlich ebenso leichtere Gerichte zubereiten. Dafür brauche es einfach etwas Kreativität. Und die hat Eicher zweifelsohne.

, Schleißheimer Str. 86, Mo bis Fr 11.30 Uhr bis 15 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sa und So 11.30 Uhr bis 22 Uhr