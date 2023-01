Bringmeister: Lebensmittel einfach und preiswert nach Hause liefern lassen

Den Wocheneinkauf mit nur wenigen Klicks zusammenzustellen und wenige Stunden später entspannt an der Wohnungstür entgegennehmen.

30. Januar 2023 - 11:15 Uhr

Bringmeister: der Online-Supermarkt in München

Nach einem langen Arbeitstag gibt es definitiv Besseres, als den Feierabend in vollen Supermarktgängen zu verbringen. Wie schön wäre es, den Wocheneinkauf mit nur wenigen Klicks während der Mittagspause zusammenzustellen und abends entspannt an der Wohnungstür entgegenzunehmen? Der Online Supermarkt macht diesen Wunschtraum wahr: Kunden können ihren Einkauf aus einem riesigen Sortiment zusammenstellen, sich ein Lieferzeitfenster aussuchen und sich alles bequem nach Hause liefern lassen. Und das auf Wunsch auch am selben Tag.

Besonders praktisch: Bringmeister liefert nicht nur Lebensmittel und Getränke, sondern auch Drogerieartikel, Haushaltswaren und sogar Tierfutter. So können neben frischem Obst, Gemüse, Tiefkühlpizza, Wein und Salzstangen zum Beispiel auch Babynahrung und Buntstifte nach Hause bestellt werden. Das spart viel Zeit und Nerven bei der Erledigung des Wocheneinkaufs für die ganze Familie.

Mit Bringmeister in München beim Wocheneinkauf sparen

Neben Zeit und Nerven lässt sich mit einer Bestellung des Wocheneinkaufs bei Bringmeister in München auch richtig Geld sparen. Nach folgenden Angeboten lohnt es sich regelmäßig Ausschau zu halten:

Wochenangebote und Rabatte

Ganz wie im stationären Handel gibt es auch beim Online Supermarkt Bringmeister wöchentlich wechselnde , bei denen Produkte aus verschiedenen Kategorien mit attraktiven Preisnachlässen präsentiert werden.

Oft lohnt es sich auch einen oder ähnliche Artikel gleich mehrfach in den Warenkorb zu legen oder auf Vorrat einzukaufen, denn Bringmeister Kunden können von verlockenden Staffel- oder Kombirabatten profitieren. Im Gegensatz zum regulären Supermarkt, in dem man Angebotsprodukte häufig lange suchen muss, sind bei Bringmeister die verschiedenen Aktionsartikel übersichtlich auf einer Seite aufgelistet und lassen sich mit einem Klick in den Warenkorb legen.

App Coupons

Um auf die App Coupons zugreifen zu können, ist es nötig die kostenlose Bringmeister App herunterzuladen. Doch das lohnt sich allemal: Im Bereich "Konto" - "Meine Coupons" gibt es die Möglichkeit persönliche Coupons zu aktivieren, mit denen man auf Produkte bestimmter Kategorien oder Marken sparen kann. Die App ist außerdem praktisch, um den Einkauf von unterwegs zu erledigen, während man beim Arzt sitzt, mit der Bahn fährt oder vielleicht sogar noch im Urlaub ist. Einfach ein Lieferfenster wählen, zu dem man wieder zuhause ist und keine Zeit im Supermarkt verschwenden.

Produkte von Eigenmarken

Neben beliebten Markenprodukten gibt es bei Bringmeister in München auch eine große Auswahl an Eigenmarken, wie zum Beispiel EDEKA GUT&GÜNSTIG. Hier können sich Kunden auf die bewährte EDEKA-Qualität zum kleinen Preis verlassen. Für fast jedes Markenprodukt gibt es auch ein Pendant der EDEKA-Eigenmarken.

Bringmeister liefert nicht nur Lebensmittel und Getränke, sondern auch Drogerieartikel, Haushaltswaren und sogar Tierfutter. © Bringmeister

Bringmeister in München ausprobieren

Die Bestellung beim Online Supermarkt ist für viele Kunden in München schon längst zur Gewohnheit geworden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand und gerade Familien und Berufstätige schätzen den Service. Die Bestellung ist einfach und bequem und spart eine Menge Stress im Alltag.

Übrigens: Vor der ersten Bestellung lohnt es sich auf der Bringmeister Startseite nach Neukundengutscheinen Ausschau zu halten. Mit einem Neukunden-Code bekommen Kunden, die zum ersten Mal bestellen oft eine Vergünstigung. Ausprobieren lohnt sich!