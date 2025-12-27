In der Gegenwart von Miezis essen und trinken – das ist das Konzept des Katzentempels in München. Die AZ war in der Tier-WG zu Gast, um sich den Alltag der Katzen dort anzuschauen.

Thomas Leidner zusammen mit Katze Gamora. Sie wird am liebsten an Kopf und Rücken gestreichelt.

Thomas Leidner (42) nippt gerade an seinem Cappuccino mit Hafermilch, als der schwarz-graue Kater Starlord auf der schmalen Banklehne zu ihm schleicht. Leidners Gesicht strahlt, als er den Besuch bemerkt. Starlord streckt ihm den Kopf hin, als er ihn streichelt.

In Deutschland gibt es 15 Katzentempel-Restaurants

Leidner ist ein großer Katzenliebhaber – und hat genau das zu seinem Beruf gemacht. Seit elf Jahren betreibt er den Katzentempel in der Türkenstraße in der Maxvorstadt. "Ich war früher Investmentbanker, aber mein Beruf hat mich krank gemacht", erzählt er.

Schon immer wollte er etwas mit Tieren machen – das europaweit erste Katzencafé in Wien lieferte dann die zündende Idee. Inzwischen gibt es 15 weitere Katzentempel-Restaurants in ganz Deutschland, in München soll in Freiham Anfang 2025 sogar ein zweites kommen.

Wer den Katzentempel betreten will, muss zwei Türen öffnen – und diese schnell wieder schließen, damit es nicht nur im Laden warm bleibt, sondern auch die Miezis im Warmen verweilen. Gleich rechts von der Tür hat es sich die Katze Gamora an diesem Vormittag auf einem hüfthohen Turm gemütlich gemacht – einer der vielen Aussichtspunkte in dem Restaurant.

Gleich zwei ihrer Kollegen tapsen neugierig auf den AZ-Redakteur zu. Katze Scarlet schaut sich den neuen Gast lieber von einer Holzplanke aus an, die unter der Decke hängt.

Hereinspaziert: Katzen mit Rampensau-Charakter

Am frühen Vormittag seien sie besonders aktiv, sagt Leidner, der die Tiere kurz vorher noch gefüttert hat – so beginnt jeder Tag für die dort lebenden sechs Samtpfoten. Sie stammen aus dem Tierheim Rosenheim und sind bereits die zweite Generation im Katzentempel, denn die erste ist vor etwa 1,5 Jahren in Rente gegangen. Das heißt, sie leben in Ruhe bei Mitarbeitern zu Hause.

Dass die neuen Bewohner des Katzentempels direkt die Nähe zu einem suchen und einen mit großen, interessierten Augen ansehen, ist kein Zufall. "Die müssen einen dezenten Rampensau-Charakter haben", sagt Leidner.

Katzentempel-Besitzer: "Die Katzen kommen und gehen, wann sie wollen"

Der Deutsche Tierschutzbund Bayern bemängelt auf Nachfrage der AZ an dem Konzept Katzencafé jedoch, dass selbst bei den größten Rampensäuen das viele Kommen und Gehen zu Stress führen kann. Leidner sagt dazu: "Wichtig ist, dass man die Bedürfnisse der Katzen versteht und alles nach ihnen ausrichtet."

Die Immobilie müsse groß sein, es dürften nicht zu viele Katzen zusammenleben und auch nicht zu viele menschliche Gäste die Tiere besuchen. "Der Katzentempel sei kein Streichelzoo", betont Leidner.

Das führt jedoch hin und wieder zu Enttäuschungen: Ayla Kopov, die mit einer Freundin auf ein Getränk da ist, hätte erwartet, mehr mit den Katzen spielen zu können. "Sie sind eher Deko", sagt sie der AZ. Leidner höre das immer mal wieder, erzählt er.

Aber das Konzept laute: "Wir sind zu Gast bei den Katzen und wir dürfen in ihrer Gegenwart essen und trinken." Weiter sagt er: "Die wohnen hier und gehen und kommen, wie sie wollen und wann sie wollen." So etwas wie einen Schichtdienst gebe es schließlich nicht, scherzt Leidner. Wie wichtig Rückzugsmöglichkeiten sind, darauf weist auch der Tierschutzbund hin.

Im Katzentempel gibt es deshalb ein exklusives Zimmer, zu dem nur die Samtpfötchen Zutritt haben und wo sich auch die Katzenklos befinden. Als am frühen Abend mittlerweile fast jeder Tisch im Restaurant belegt ist, haben sich viele der Katzen dorthin zurückgezogen.

Nur Scarlet und Gamora nicht: Die eine schlummert in einem Katzenkorb oben an der Wand, die andere hat es sich auf der Bank neben zwei Frauen gemütlich gemacht.

"Katzen-Knigge": Kein Hochheben, kein Anfassen beim Schlafen

Je weiter der Abend voranschreitet, umso aktiver werden die Tiere jedoch wieder: Starlord, Black Widow, Fury, Gamora und Scarlet streifen an den Beinen der Restaurantgäste vorbei, die mit großen Augen den Vierbeinern folgen oder ihnen vorsichtig über den Rücken streicheln. Fury nimmt auf einem der freien Stühle Platz, Black Widow springt hoch zum Schalter mit der Kasse, überlässt die Arbeit aber lieber den Menschen.

Die Katze Black Widow sitzt unter einem der Tische. Zuvor streifte sie noch an den Beinen der Gäste vorbei. © Maximilian Neumair

Wenn die Katzen schlafen, fasst keiner der Gäste sie an. Und egal an wem sie auch vorbeischlendern, keiner versucht, sie hochzuheben. Das sind die Regeln des Lokals, die als "Katzen-Knigge" auf der Speisekarte stehen, und auf die die Mitarbeiter ein Auge haben.

Eine Bedienung bringt zu den Tischen, an denen die zweibeinigen Naschkatzen sitzen, Kaffeetassen, Limonadengläser und auch einige Bowls sowie Teller mit Sandwiches – alles ohne Fleisch und ohne Milch. "Man kann nicht ein Tier streicheln und das andere essen", sagt der Katzentempel-Chef.

Besucherin Karmin Schneider findet das vegane Essen praktisch. "Weil jeder einfach herkommen kann und nicht nachdenken muss, was er bestellt."

Die einzigen Fleischesser im Katzentempel sind die Katzen selbst. Und so müssten sich die Gäste auch nicht mit ihnen um die Mahlzeit streiten, sagt Leidner mit einem Augenzwinkern. "Gleich gibt es Essen", verspricht die Bedienung mit erhöhter Stimmlage Kater Starlord, als er kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr um ihre Beine streift. Wenn der Katzentempel seine Pfo(r)ten schließt, beginnt auch die menschenfreie Zeit – dann ist Feierabend.