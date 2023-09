Neue Ess-Klasse im Ella im Lenbachhaus: Kunst auf dem Teller

Im September ist das Restaurant Ella im Lenbachhaus Gastgeber der Ess-Klasse: Hiergibt es fünf Gänge mit Wein für 79 Euro.

München - Das Restaurant Ella am Lenbachplatz hat sicherlich eine der schönsten Terrassen der Stadt, mit herrlichem Blick auf die Propyläen am Königsplatz. Unter ausladenden Schirmen sitzen die Gäste hier und trinken tagsüber einen Cappuccino, abends einen Spritz.

Wenn die Ess-Klasse, die Gourmet-Aktion der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor dort stattfinden wird, ist höchstwahrscheinlich abends kein Terrassenwetter mehr. Macht aber nichts, denn: Die bodentiefen Fenster erlauben einen ebenso schönen Blick.

Dazu sitzt der Gast im edel und schlicht gehaltenen Museumsrestaurant, das zum Lenbachhaus gehört, und genießt. Getauft ist das Ella übrigens nach dem Spitznamen, den Wassily Kandinsky für seine Lebensgefährtin Gabriele Münter hatte. Denn bekanntermaßen ist das Lenbachhaus den Blauen Reitern gewidmet, der expressionistischen Künstlergruppe, von denen Münter eine Mitgründerin war.

Im Ella ist somit auch tagsüber ein schwirrender Betrieb, der morgens mit dem gemütlichen Frühstück vor der Ausstellung beginnt und übergeht ins Business Lunch am Mittag. Danach ist die Kaffeemaschine im Dauereinsatz und die Kuchentheke das Highlight. Im Ella ist eigentlich immer etwas los, mal gemütlicher, mal trubeliger.

Abends hat das Ella momentan mittwochs bis samstags geöffnet. Dann findet die Kunst auf den Tellern statt. Philipp Richter zeichnet dafür seit diesem Sommer verantwortlich, der sich schon durch einige Gourmetküchen gekocht hat, "international geprägte Wohlfühlgerichte" nennt er seinen Stil. Regionale und Saisonale Produkte nach Möglichkeit sind für ihn dabei eine Selbstverständlichkeit, viele kleine landwirtschaftliche Betriebe aus der Region beliefern das Ella. Der frühere Chefkoch des Ella, Michael Hausberger, der auch schon die ein oder andere Ess-Klasse entworfen hat, ist mittlerweile übrigens Inhaber des Ella.

Im jungen Team des Restaurants fühlt sich Richter wohl und kann sich gut verwirklichen. Und im September wird er den Lesern der Abendzeitung zeigen, was er drauf hat: Dann findet die Ess-Klasse dort statt. Fünf Gänge mit passender Weinbegleitung und einem Aperitif, ausgesucht von unserem Partner Rindchens Weinkontor gibt es dort dann für nur 79 Euro pro Person im Angebot. Wir wünschen einen guten Appetit!

Aperitif

Spannend wird es gleich zum Auftakt: Ein Sekt aus der rassigen Rebsorte Sauvignon Blanc, und zwar nicht etwas aus Frankreich, sondern aus … Slowenien! Und was für einer. Geschliffen, kristallklar und lebhaft, mit einer ganz feinen Perlage. Da hat das Weingut Puklavec mit seinem "Estate Selection" Maßstäbe gesetzt. So die Lebensgeister geweckt, lässt es sich angenehm übergehen zum ersten Gang.

Erster Gang: Kartoffel-Bergkäse-Terrine mit Kernöl, gebeiztem Eigelb und Feldsalat © Bernd Wackerbauer

Erster Gang: Kartoffel-Bergkäse-Terrine mit Kernöl, gebeiztem Eigelb und Feldsalat

Eine noch einmal angebratene Schnitte der Terrine, bedeckt mit Feldsalat, gebeiztem Eigelb und eingelegter, weißer Zwiebel; abgerundet von einem Kernöldressing. Weich und mild ist dazu im Glas der Cortese, Jahrgang 2022, vom Weingut San Silvestro aus dem Piemont: Die gleiche Traube, die auch hinter dem berühmten Gavi steckt. Vornehme Zitrusnoten und Mineralik und wenig Säure zeichnen ihn aus.

Zweiter Gang: Kürbisschaumsuppe mit Schnittlauch und Haselnuss © Bernd Wackerbauer

Zweiter Gang: Kürbisschaumsuppe mit Schnittlauch und Haselnuss

Ein schönes Schaumsüppchen mit einem Hauch Curry, dem die geröstete Haselnuss etwas Crunch verleiht, und das verziert ist mit ein wenig Schnittlauchöl. Das Erdige des Silvaners "Muschelkalk", Jahrgang 2022, des Weinguts Höfling in Franken, passt hervorragend zu den nussigen Noten und zu dem Kürbis. Mit Muschelmineralik und saftiger weißer Frucht am Gaumen bringt der Wein das Gericht in neue Höhen.

Dritter Gang: Hausgemachter Raviolo mit Rahmwirsing-Speck-Füllung, gehobeltem Parmesan und Selleriepüree © Bernd Wackerbauer

Dritter Gang: Hausgemachter Raviolo mit Rahmwirsing-Speck-Füllung, gehobeltem Parmesan und Selleriepüree

Ein großer Raviolo, belegt mit Parmesan, bestreut mit Speck-crumble, und mit einer wunderbar herbstlichen Füllung - wahrlich ein "international geprägtes Wohlfühlgericht"! Dazu im Glas der Chardonnay & Weißer Burgunder vom Weingut Meyer aus der Pfalz, der nach warmem Sommerregen auf Asphalt, Aprikosen und Heidekräutern duftet und noch dazu einen tollen Schmelz mitbringt.

Vierter Gang: Rosa gebratener Kalbstafelspitz mit Zwiebeltarte, Karotte und Kalbsjus © Bernd Wackerbauerz

Vierter Gang: Rosa gebratener Kalbstafelspitz mit Zwiebeltarte, Karotte und Kalbsjus

Der Kalbstafelspitz ist angebraten und auf Niedertemperatur gegart, der Kalbsjus drei Tage lang mit Portwein gekocht. Die Karotte wird in zweierlei Form dargereicht, einmal als Püree, einmal als feiner Crunch darüber. Und als netten, kleinen Twist gesellt sich noch die Zwiebeltarte zum Tafelspitz. Der Zweigelt "Sandstein", Jahrgang 2022, vom Weingut Pfaffl steuert Aromen von Kirsche und Zwetschge bei und brilliert mit kompaktem Körper und elegantem Ausdruck: Eine schöne Begleitung.

Fünfter Gang: Topfenmousse mit Himbeere und Honig © Bernd Wackerbauer

Fünfter Gang: Topfenmousse mit Himbeere und Honig

Um das Topfenmousse und das Schmand-Eis mit Limette tummeln sich marinierte Himbeeren und etwas Honigtoffee für den Biss. Ein Hauch von Honig, gepaart mit gelber Frucht und der Frische einer Limette, finden sich auch in den Aromen der Spätlese, Jahrgang 2022, vom Weingut Tschida am Neusiedler See.

Ess-Klasse im Restaurant Ella, Luisenstraße 33, 6. September bis 30. September, Reservierung möglich unter dem Online-Portal " " und unter der Nummer 089/700 88 177, jeweils unter dem Stichwort "Ess-Klasse"