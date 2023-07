Ess-Klasse in Trudering: "Il Sommelier" bringt Italien in den Vorort

Im Juli ist die Ess-Klasse zu Gast im "Il Sommelier": Das Restaurant in Trudering und Inhaber Marco Luongo servieren fünf Gänge mit Wein für nur 79 Euro.

München - "Il Sommelier", das ist Marco Luongo selbst. Schon als Kind hat ihn sein Papa bei Arbeitsreisen mitgenommen hinauf in die Weinberge, hinab in die Weinkeller – Luongo stammt aus einer Gastrofamilie.

Als jungen Erwachsenen verschlug es ihn nach einem kurzen Abstecher in die Welt der IT beruflich zurück in die Welt, in der er aufgewachsen ist. Nach der Sommelier-Ausbildung unterstützte er seine Eltern in ihrem Lokal als solcher, bis er vor ziemlich genau zwei Jahren ein neues Kapitel aufschlug und sein eigenes Restaurant eröffnete.

"Il Sommelier" in Trudering: Italienisches Juwel

"Il Sommelier" steht nun auf dem Schild an der Kreillerstraße, welches auf sein Lokal verweist. In Trudering. Nah an der Innenstadt, aber eben nicht mittendrin, hat er sich selbstständig gemacht. Zufällig stolpern seine Gäste hier eher selten vorbei. Zum Glück haben mittlerweile aber doch einige mitbekommen, dass es sich in dem Gourmet-Restaurant vornehm und gut speisen lässt, und kommen immer wieder.

Manche lockt eher der Mittwoch, an dem es das Tomahawk-Steak für zwei Personen für 85 Euro gibt, andere der Dienstag, an dem die Weinbegleitung zum Menü umsonst ist. Wieder andere kommen einfach auf eine feine Pasta und eine Flasche Wein mit dem Partner. Marco Luongo hat ein schönes Domizil erschaffen; wertig eingerichtet, in eleganten Erdtönen, stilvoll und modern. Dazu eine große Terrasse hinter dem Haus, auf der die Gäste unter Schirmen italienische Gourmet-Gerichte speisen. Für die ist Simone Palermo zuständig, der in der Küche des Sommeliers den Hut auf hat.

Italienisch-moderne Küche in wertigem Ambiente

Das fettarme Fleisch des Fassonarinds serviert er etwa, eine Spezialität aus dem Piemont, und Fisch bereitet er gerne in der Salzkruste oder auf dem Lavasteingrill zu. Sein Stil ist italienisch, aber modern, mit Einflüssen aus anderen Weltküchen. So, wie in Italien heute auf höherem Niveau auch gekocht wird.

Sein Thunfischtataki etwa serviert er mit Mohnkruste, Wakamesalat, Papaya-Chutney und Wasabi-Kokos-Panacotta, die "Paccheri Arrabbiata del Sommelier" sind unter anderem mit schwarzem Knoblauch aromatisiert. Wer es klassisch italienisch mag, ist hier genauso gut aufgehoben wie jemand, der ein neues Geschmackserlebnis sucht.

AZ-Essklasse zu Gast im Il Sommelier in München

Das Küchenteam des Il Sommelier hat früher schon im Bamberger Haus und im Katzlmacher gearbeitet. Beide Restaurants bieten Erlebnisse auf hohem Niveau – und beide haben schon mehrmals bei der Ess-Klasse mitgemacht, der Gourmet-Aktion der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor. Das Il Sommelier ist also nicht nur erfahren in der Ess-Klasse, weil es schon im letzten Jahr, ganz neu am Markt, teilgenommen hat.

Ein Fünf-Gänge-Menü mit Aperitif und Weinbegleitung zum Preis von 79 Euro pro Person erwartet die Leser, die rechtzeitig mit dem Stichwort "Ess-Klasse" im Restaurant reservieren. Als besonderes Schmankerl für die Gäste, die sich gerne früher am Tag schon etwas gönnen wollen, bietet das Restaurant die Gourmet-Aktion dienstags bis freitags schon am Mittag an – dann gibt es im Preis inklusive noch einen halben Liter Wasser pro Person und einen Espresso dazu.

Das Menü im Il Sommelier

Aperitif: Der spanische "Dibon" Cava Brut Seleccion, kristallklar und mitreißend, stimmt schön klassisch prickelnd auf die kommenden Köstlichkeiten ein.

Erster Gang: Gazpacho von Tomate und Wassermelone mit Kräutercrostini

Kalte Suppe auf Tomaten- und Wassermelonenbasis. © Daniel von Loeper

Ein fruchtiges, kaltes Süppchen, zart veredelt mit Tropfen von Olivenöl, Crunch durch das Crostini - so kann es losgehen. Im Glas dazu wird es wieder spanisch: Der Verdejo "Sol", Jahrgang 2022, von der Finca Navahermosa hat ebenfalls fruchtige Noten, dazu einen sonnigen Kräutertouch, und schafft es so, neben der geschmackvollen Gazpacho nicht zu verblassen.

Zweiter Gang: Carpaccio vom Rind mit Parmesan-Creme und Rucola-Gel

Rindercarpaccio mit Parmesan und Rucola. © Daniel von Loeper

Dieses Carpaccio kommt hübsch dekoriert mit ungewöhnlichen Klecksen daher: So ist die gelbe Creme nicht etwa der Parmesan, sondern eine Zitronette; ein Dressing mit Zitrone. Der Parmesan kommt stattdessen in Form von gerollten Kügelchen auf die zarten Rinderscheiben. Das Rucola-Gel bringt ein dunkles Grün auf den Teller und eine herbe Note an den Gaumen. Die kann der Cerasuolo, Jahrgang 2022, des Weinguts "Jasci & Marchesani" aus den Abruzzen bestens auffangen: satt und rotfruchtig, mit einem Hauch Wiesenblume und Tannennadel und einem cremigen Finale. Die DOC Cerasuolo ist eine der ältesten geschützten Herkunftsbezeichnungen für Rosato in Italien.

Dritter Gang: Raviolone gefüllt mit Taleggio, Büffelricotta und Birnen in Butter-Mohn

Raviolone mit Butter und Mohn. © Daniel von Loeper

Eine riesige Raviolone, gefüllt mit dem norditalienischen Weichkäse und Büffelricotta, belegt mit Birnenscheiben, über die Butter und Mohn fließen - ein Gang zum Niederknien. Er wird begleitet von dem Pinot Grigio "Corte al Passo" aus dem Veneto, Jahrgang 2022: klar und geradlinig, mit einer schönen Balance von Frische und Schmelz.

Vierter Gang: Doradenfilet mit Limoncello-Fischfond und Selleriepüree

Zartes Doradenfilet mit Selleriepüree. © Daniel von Loeper

Ein feiner Gang mit feinen Aromen: das zarte Fleisch des Fisches, der Hauch Zitrone durch den Limoncello-Fischfond und das cremige Püree. Dazu passt der Blanc de Noir "Aus einem Guss" vom Weingut Kesselring aus der Pfalz: Der weiße Wein aus der roten Spätburgundertraube besticht mit Duft nach Blüten und reifer Birne und auch mit einer verführerischen Cremigkeit.

Fünfter Gang: Karotten-Orangen-Biskuit mit Mascarpone-Creme

Karotten-Orangen-Biskuit mit Mascarponecreme. © Daniel von Loeper

Creme, geschichtet auf Biskuit, geschichtet auf Creme, geschichtet auf Biskuit. Dazu ein Fruchtspiegel: Mehr braucht es nicht zum Nachtisch-Glück. Im Glas gibt der Bacchus, Jahrgang 2022, vom Weingut Weber an der Nahe den lieblichen Abschluss.

Restaurant Il Sommelier, Kreillerstraße 194, Ess-Klasse vom 3. bis zum 30. Juli, Reservierungen mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter Telefon 089-51 47 12 02 oder unter: ilsommelier.de