Ess-Klasse im September: "Mona" am Gasteig

Im September findet die Gourmet-Aktion im Restaurant Mona am Gasteig statt – hier gibt es fünf Gänge mit Wein für nur 79 Euro.

In versteckter Lage, von der Straße etwas zurückversetzt, liegt das Restaurant in Haidhausen. Weiß der Gourmet, wo es sich befindet, ist die Lage wunderbar zentral, denn ein paar Schritte vor der Tür fährt schon die S-Bahn. Parkplatzsuche ist damit überflüssig. Praktisch, denn vielleicht will sich der Gast ein, zwei Gläschen Wein genehmigen und das Auto überhaupt nicht nutzen.

Im September könnte das öfter der Fall sein: Denn dann ist die Gourmet-Aktion der Abendzeitung und Rindchens Weinkontor, die Ess-Klasse, zu Gast im Restaurant Mona. Fünf Gänge mit Weinbegleitung und einem Aperitif werden dann zum Vorzugspreis von nur 79 Euro pro Person angeboten, vier Wochen lang ab Montag. Für die Ess-Klasse hat der neue Küchendirektor des Mona, Maurizio Asconti, ein Menü kreiert, welches den Stil des Mona bestmöglich repräsentiert.

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Das Motto: Ein kulinarischer Spaziergang von München (Monaco) nach Neapel (Napoli). Außerdem wird in der Küche hier gerne alles Mögliche fermentiert, wie zum Beispiel die Radieserl im Erbsensüppchen zur Vorspeise. Der erste Gang ist ein gutes Beispiel für die Idee des Kochens hier: Heimische Erbsen werden auf italienische Art zubereitet und mit kreativen Twists veredelt.

Ein bisschen Italien mitten in München

Das Menü kann bei schönem Wetter auf der Terrasse verspeist werden, wo eine Lounge, bunte Stühle und Obstbäume vor dem Backsteingebäude für Leben sorgen, oder in dem großzügigen und stylish möbliertem Gastraum mit seinen hohen Decken, durch die ab und an Roboter Bella fährt, die rollend Essen transportiert. Nicht ganz von München nach Neapel, aber von der Küche des Mona zu der Bar nebenan.

Die Gerichte im Mona werden natürlich nach wie vor von Menschen serviert; neuerdings zum Beispiel von Annalisa Marcu aus Rom, die auch einige Ess-Klasse-Gäste betreuen wird.

Aperitif

Mit einem moosgrünen Mandel-Minz-Spritz auf Basis des Prosecco Frizzante „Biscardo“ aus dem Veneto findet das Menü einen farblich ungewöhnlichen, schwungvollen Einstieg, der sogleich neugierig macht, was der Abend noch für Überraschungen bereit hält.

Vellutata von Bamberger Erbsen, fermentierte Radieserl, Koriander, Lesbos Feta, Piemonteser Haselnüsse. © Daniel von Loeper

Erster Gang

Eine Vellutata ist eine samtig-dickliche Suppe aus meist einer Gemüse- oder Hülsenfrüchte-Hauptzutat, in diesem Fall Erbsen. Nicht irgendwelchen Erbsen, sondern richtig guten aus der Bamberger Region. Angedickt ist die Suppe mit Kartoffeln statt Sahne, der Feta aus Schafsmilch ist mit seinem hohen Säuregehalt ein toller Gegensatz zur milden Suppe. Koriander bringt den gewissen Kick, die Haselnüsse Crunch. Der „Signature“ Chenin Blanc vom Weingut Spier aus Südafrika, Jahrgang 2025, macht geschmeidig und aromatisch eine runde Sache aus dem ersten Gang.

Frische Rotondi aus Monas Pasta-Manufaktur: Gefüllt mit Ziegenfrischkäse, Thymian, Honig und Bergamotte-Zitrone, dazu bunte Kirschtomaten, Estragon-Öl und Kapern-Staub. © Daniel von Loeper

Zweiter Gang

Aus klassischem Nudelteig sind diese runden Teigtaschen gemacht, die am Tisch mit Kapernstaub versehen werden: Ein ganz feines Zusammenspiel der verschiedenen Zutaten mündet in einen typisch italienischen Wohlfühlgang. Die „Editio Classica“, ein Burgunder-Cuvée aus dem Hause Peth-Wetz in Rheinhessen, Jahrgang 2025, bringt am Gaumen eine schöne Fruchtfülle mit und einen langen, sanften Schmelz im Ausklang.

Sarde a Beccafico: Sizilianische Sardine, Pinienkerne, Rosinen, Orangen-Brot, Cajun Couscous, Clementine. © Daniel von Loeper

Dritter Gang

Ein Gang wie die Essenz der sizilianischen Küche, ein typisches Fischgericht der Insel, hier auf ein neues Level gebracht: Sardine, gefüllt mit Pinienkernen, Rosinen und Brotkrumen, hier gebettet auf Couscous mit einem Hauch Schärfe, dazu die Clementine als Gel. Ein wenig wilder Fenchel auf der Sardine verleiht dem Gericht noch das gewisse Etwas. Ein Gang, der sofort an Urlaub am Meer erinnert. Mit dem Txakoli Primo Blanco „Zarautz“ aus dem Baskenland, Jahrgang 2025, weht dank zitrischer Frucht und einer angenehmen Mineralik ein Hauch Seeluft durchs Glas, die dem Gericht noch das i-Tüpfelchen aufsetzt.

Picanha vom Staffelsee: Hüftdeckel vom Murnauer Premium-Rind, Tapioka-Kurkuma, Italo-Chimichuri und Ofen-Chicorée. © Daniel von Loeper

Vierter Gang

Picanha ist ein beliebter brasilianischer Fleisch-Cut vom Rind, ähnlich unserem Tafelspitz, und wird mit Fettrand gegart. Dazu feine Tapioka-Creme, als Würze ein Chimichuri aus italienischen Kräutern, der Chicorée, der durch seine Bitterstoffe anregend wirkt - ein aufregender Gang. Der „Ercavio“ Garnacha Anforas vom spanischen Weingut Mas Que Vinos, Jahrgang 2021, bringt den Duft von Holunderbeeren und Edelschokolade in die Nase und samtige Tannine an den Gaumen.

Alessios Mandel-Mousse: Noto-Mandeln, Miesbacher Rahm, Mandel-Pralinato, römisches Shortbread und Mandarine als Gel und Sorbet. © Daniel von Loeper

Fünfter Gang

Ein ungewöhnliches Dessert von Patissier Alessio Contin aus Rom, leicht und fruchtig, spannend und ein schöner Abschluss des Menüs, begleitet vom perfekt harmonierenden „Bel Piano“ Moscato d’Asti Frizzante aus dem Piemont, Jahrgang 2025.

Wir wünschen einen guten Appetit!

Ess-Klasse im Restaurant Mona am Gasteig, Rosenheimer Straße 15, 31. August bis 26. September, Reservierung mit dem Stichwort „Ess-Klasse“ unter 089 / 44 24 95 00 oder online möglich.