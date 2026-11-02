Ess-Klasse im November: Schlosswirtschaft Schwaige

Im November ist die Ess-Klasse zu Gast in der Schlosswirtschaft Schwaige. Hier gibt es fünf Gänge mit Wein zum Preis von 79 Euro.

Freuen sich auf Ihren Besuch der Ess-Klasse in der Schlosswirtschaft Schwaige: Restaurantleiter Gerhard Rieder und Wirt Peter Kinner.

Peter Kinner war mit 21 Deutschlands jüngster Sternekoch. Heute ist er gemeinsam mit Partnern für fünf Restaurants verantwortlich. Neben der Emmeramsmühle und dem Eli am Elisabethmarkt feiert er nächstes Jahr das 20-jährige Jubiläum der Schlosswirtschaft Schwaige. Hier begeistert er mit besonderen Events wie Dinner in the Dark, Rausch der Sinne oder Sisi- und König-Ludwig-Dinner. Der herrschaftliche Gutshof eignet sich mit seinen unterschiedlichen Räumen bestens für Veranstaltungen aller Art.

Historisches Ambiente und regionale Qualität

Die Geschichte der Schwaige reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Lange war Schloss Nymphenburg Sommerresidenz der Wittelsbacher, seit 1714 ist die Schwaige in die Schlossanlage integriert. Heute ist das Schloss ein Touristenmagnet und beliebtes Ausflugsziel der Münchner. Die Schwaige wiederum lockt mit hervorragender, kreativer und gutbürgerlicher Küche viele Stammgäste. Im Sommer lädt der hübsche Wirtsgarten mit Spielplatz ein, im Herbst bieten gemütliche Stuben und Säle unter Kassettendecken und zwischen kunstvollen Wandvertäfelungen ein besonderes Ambiente.

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Bekocht werden die Gäste von Küchenchef Dietmar Weiß, der Kinner schon lange die Treue hält, unterstützt von Souschef Kevin Brossmann. Auch Kinner selbst legt großen Wert auf Qualität und Regionalität. Seine Brote entwickelt er eigens und lässt sie von einer Partnerbäckerei backen. Das dunkle Malzbrot passt hervorragend zum Schweinsbraten, für die Burger gibt es selbst entwickelte Buns. Gemeinsam mit seinem Partnermetzger im Chiemgau hat er zudem eine Hopfen-Bratwurst kreiert. Rund 180 Verträge mit Strohschweinzüchtern aus der Umgebung unterstreichen sein Engagement für artgerechte Haltung. Diese Sorgfalt und Hingabe an die Produkte und den Genuss schmeckt man den Speisen der Schlosswirtschaft an.

Aperitif

Der Prosecco Treviso Spumante Ponte aus dem Veneto stimmt mit knackigen Noten von grünem Apfel und feiner Perlage auf das Menü ein.

Erster Gang: Ceviche vom Lachs auf Avocado und mariniertem Spitzkohl © Daniel von Loeper

Erster Gang: Ceviche vom Lachs auf Avocado und mariniertem Spitzkohl

Ceviche ist eines der bekanntesten Gerichte Perus; hierbei wird der Fisch nur in Zitrussaft gegart, und so ist auch dieses schmackhafte Stück Lachs zubereitet. Gebettet ist es auf eine Avocadocreme, der marinierte Spitzkohl ist eine tolle Ergänzung. Auch im Glas wird es südamerikanisch: Der geschmeidige Chardonnay & Sémillon, Jahrgang 2025, vom chilenischen Weingut Casa Silva, verleiht dem Gang noch einen würzigen Kick.

Zweiter Gang: Blumenkohl-Orangencreme- Suppe mit Wasabischäumchen © Daniel von Loeper

Zweiter Gang: Blumenkohl-Orangencreme- Suppe mit Wasabischäumchen

Wer hätte gedacht, dass Blumenkohl und Orange eine so wärmende, feine Liaison eingehen können? Und der Wasabi dazu keine Schärfe bringt, sondern einfach mehr Geschmack herauskitzelt? Das schöne Süppchen wird begleitet vom südafrikanischen Chenin Blanc „Allée Bleue“, Jahrgang 2025, der eine spannende Struktur und Noten von getrockneten gelben Früchten mitbringt.

Dritter Gang: Gebackene Ravioli mit Taleggio auf Erbsen-Püree in Tomatenconsommé © Daniel von Loeper

Dritter Gang: Gebackene Ravioli mit Taleggio auf Erbsen-Püree in Tomatenconsommé

Das Backen verleiht den Ravioli eine neue Textur, das Erbsen-Püree ist von einem einnehmenden Grün und die Tomatenessenz hat einen Hauch Miso abbekommen, was ihr einen interessanten, leicht asiatischen Einschlag verleiht. Der Roero Arneis von der Cantine Sansilvestro aus dem Piemont, Jahrgang 2025, mit seinen lebendigen Aromen und der feinen mineralischen Note, harmoniert besonders mit den Erbsen und sorgt für einen langen, nachdrücklichen Ausklang.

Vierter Gang: Confierte Barbarie-Entenbrust mit Preiselbeer-Jus, Wirsing und Kartoffel-Zitronen-Thymian-Püree © Daniel von Loeper

Vierter Gang: Confierte Barbarie-Entenbrust mit Preiselbeer-Jus, Wirsing und Kartoffel-Zitronen-Thymian-Püree

Die leichte Süße von den Preiselbeeren, die anregende Zitrus- und Kräuternote im Püree: Da ist der Beaumes de Venise AOP „L´Heritage de Coeur“ (das Erbe des Herzens) von der Domaine Saint Roch am Fuße des Mont Ventoux im Süden Frankreichs, aus dem Jahre 2024, eine schöne Ergänzung. Kraftvoll, mit feiner Würze und geschmeidigen Tanninen ist er der Ente ein würdiger Begleiter.

Fünfter Gang: Schokoladen-Zimt-Tarte mit Portwein-Zwetschgen und Balsamico-Eis © Daniel von Loeper

Fünfter Gang: Schokoladen-Zimt-Tarte mit Portwein-Zwetschgen und Balsamico-Eis

Kunstvoll im Halbrund drapiert sind die kleinen Köstlichkeiten, aus denen sich dieser Nachtisch zusammensetzt und die sich zudem hervorragend ergänzen. Der Bacchus aus dem Jahre 2024 vom Weingut Weber an der Nahe setzt dem noch das i-Tüpfelchen auf.

Wir wünschen einen guten Appetit!

Schlosswirtschaft Schwaige, Schloss Nymphenburg 30, Ess-Klasse vom 2. bis zum 29. November,

Reservierung mit dem Stichwort Ess-Klasse am besten online unter oder Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr unter 089/12 02 08 90.