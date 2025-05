Im Mai ist das Restaurant MUN Gastgeber der Ess-Klasse: Hier gibt es fünf Gänge mit Wein für 79 Euro.

Lädt im Mai zur Ess-Klasse der Abendzeitung ins MUN: Gastgeber Mun Kim in seinem Restaurant in Haidhausen.

Wadenmuskeln hat das Team des MUN im letzten Jahr bekommen. Es war das erste Jahr, in dem das koreanisch-japanische Gourmet-Restaurant seinen Schanigarten an der Inneren Wiener Straße eröffnet hat. Natürlich ist dieser gut angenommen worden. Und natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder einen geben, damit die Gäste das hervorragende Sushi oder ein "korean barbeque" draußen an der frischen Luft genießen können.

Zunächst einmal aber ist im Mai die Ess-Klasse im MUN zu Gast, die Gourmet-Aktion der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor. Jeweils einen Monat lang bietet ein Restaurant ein eigens für die Aktion zusammengestelltes Fünf-Gänge-Menü an, das zum absoluten Vorzugspreis von 79 Euro erhältlich ist - inklusive einer auf das Menü abgestimmten Weinbegleitung und einem Aperitif von unserem Partner bei der Aktion, Rindchens Weinkontor.

Die Gestaltung angelehnt an einen japanischen Garten

Wadenmuskeln hat das Team bekommen, weil das Restaurant MUN im Keller eines Haidhauser Altbaus liegt und die Gerichte und Getränke von der Küche dort hoch auf die Straße getragen werden müssen. Dass der Gastraum im Keller liegt, ist aber dank des ausgeklügelten Lichtkonzepts und des Designs vergessen, sobald der Gast Platz genommen hat. An einen japanischen Garten ist die Gestaltung angelehnt, grün bewachsene Wände kombiniert mit einem schnörkellosen, modernen Einrichtungsstil kreieren eine ganz eigene Welt für den Gast.

Hier wird sich auf den Genuss konzentriert, denn die von Mun Kim entworfenen Gerichte haben volle Aufmerksamkeit verdient. Eigentlich war der in Südkorea geborene und in Hawaii aufgewachsene Kim nämlich Banker, und als solcher zwischen New York und Los Angeles unterwegs. Bis der Börsencrash kam und er sich fragte, was er mit seinem Leben eigentlich anstellen wollte. Und so wurde er vom erfolgreichen Geschäftsmann wieder zum Lehrling und ließ sich von einem bekannten Sushi-Meister beibringen, wie man das perfekte Sushi zubereitet. Die Antwort liegt: im Reis.

Von Hawaii über Argentinien bis nach München

Guten Fisch einkaufen kann jeder, wie Mun Kim sagt. Ein ganzes Jahr lang lernte er, den Sushireis zuzubereiten, bis heute fermentiert er den dafür benötigten Essig selbst. Saucen sind seine Leidenschaft. An ihnen tüftelt er so lange, bis sie für ihn perfekt zu seinem Gericht passen.

Sein erstes Restaurant eröffnete er in Argentinien, feilte an seinem koreanisch-japanischen Stil, der von den Einflüssen seines Lebens, den hawaiianischen bis zu den argentinischen, gekennzeichnet ist. Einer seiner Gäste dort war ein in München ansässiger Investor, der ihm in der eigenen Heimat ein Restaurant einrichtete. Und so wurde Mun Kim zum Münchner.

Mun Kims Menü für die Ess-Klasse

Für die Ess-Klasse hat er sich ein spannendes Menü ausgedacht, zu dem die Sommeliers von Rindchens Weinkontor die passenden Weine ausgewählt haben.

Aperitif: Der kristallklare Cava Brut Seleccion "Dibon" stimmt mit Anklängen an gelbe Früchte und einer anhaltenden Perlage schön auf das Menü ein.

Erster Gang: Hobakjuk - Koreanischer Kürbisbrei aus cremigem Hokkaido-Kürbis mit gerösteten Pinienkernen, Kürbiskernen und Walnüssen

Hobakjuk ist in Korea besonders um die Herbstzeit herum ein beliebtes Gericht - so einfach wie gut, leicht süßlich dank des Kürbisses, nahrhaft. Reismehl sorgt für die schöne, sämige Konsistenz. Dazu kombiniert Mun Kim eine Auswahl an Kernen und Nüssen, die Biss und eine ergänzende Geschmacksnote bringen. Im Glas gesellt sich der südafrikanische Chenin Blanc "Signature", Jahrgang 2024, dazu - nach Orange, Ananas und Apfel duftend, geschmeidig am Gaumen, mit aromatischem Nachhall.

Zweiter Gang: Rosmarin-Hähnchen & Yuzu-Zitrus-Salat: Frischer Baby-Salat, Rosmarin-Hähnchenbrust, Mandarine, Mandeln und knusprige Wan-Tan-Chips

Ein Frischekick zwischendurch, der mit verschiedenen Konsistenzen spielt und durch die Mandarinen und das Dressing nicht nur Zitrusaromen, sondern auch eine überraschende Süße mitbringt. "Cool Hills", kühle Hügel heißt der begleitende Wein zum Gang, benannt nach den höchstgelegenen Weinbergen Stellenboschs, von denen dieser Sauvignon Blanc stammt, der mit seinen intensiven Aromen von Zitrusfrüchten und geschnittenem Gras eine wunderbar harmonische Wahl ist.

Dritter Gang: Tokyo-Style Chirashi - Sashimi & Sushireis

Als eine Art Bowl präsentiert Mun Kim beim dritten Gang seine Sushi-Künste: Thunfisch, Lachs, weißer Thunfisch und würziger Thunfisch schmiegen sich an Gurke, Wasabi und eingelegten Ingwer, alle drapiert auf dem berühmten Sushireis, mit dem gepaart sie Haps für Haps genossen werden wollen. Als Weinbegleitung kommt nun Spanien ins Spiel: Der frühlingsfrische Mundo de Yuntero Blanco aus der Region La Mancha, Jahrgang 2024, ist aus Verdejo und Sauvignon Blanc komponiert und bringt einen Hauch grüne Birne mit.

Vierter Gang: Sirloin-Steak mit Blumenkohlpüree und koreanischer Miso-Pilzsauce



Ein Hauptgang zum Genießen: Das Fleisch dünn aufgeschnitten, angerichtet auf Blumenkohlpüree. Und der heimliche Star des Gerichts ist die Miso-Pilzsauce, reichhaltig und cremig. Dazu ein Wein, der aus Mun Kims erster kulinarischer Station stammt: Argentinien. Der Malbec "Tierra Telteca", Jahrgang 2023, kommt aus der Nähe des Rio Mendoza und weiß mit seinen sanft geschliffenen Tanninen, Anklängen von Kirsche und würzigem Nachhall eindrücklich zu begleiten.

Fünfter Gang: Schokoladenmousse und Ingwer-Zimt-Sorbet

Die schokoladige Mousse mit diesem Sorbet - anregend durch den Ingwer, süß durch den Zimt - ist ein so raffiniertes wie gutes Dessert, zu dem die Scheurebe vom Weingut Hauck in Rheinhessen, Jahrgang 2023, den Ausklang im Glas gibt.

MUN Restaurant, Innere Wiener Straße 18, Ess-Klasse von 6. Mai bis zum 1. Juni, auch sonntags geöffnet,

Reservierung unter dem Stichwort "Ess-Klasse" unter 089 / 62 80 95 20,